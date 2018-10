Le service de renseignement militaire israélien, désigné par l’acronyme Aman, est profondément préoccupé par une guerre éventuelle contre les combattants du Hezbollah, qui sont devenus plus aguerris après s’être battus aux côtés de l’armée syrienne aidés par les conseillers militaires iraniens et russes dans la guerre anti-terroriste en Syrie.

Le rapport secret du général israélien Yitzhak Barack, selon lequel l’armée israélienne n’était pas prête à entrer dans une guerre généralisée, a mis en colère de hauts responsables de Tel-Aviv, ce qui a conduit à une discussion sur la formation d’une commission d’enquête étrangère.

Selon les médias israéliens, d’éminents experts israéliens, tout en rejetant les rapports sur la capacité de l’armée, disent que cette dernière est au plus haut niveau de préparation, et ce alors que de nombreuses personnes apportent leur soutien au rapport du général Barack sur la faiblesse de l’armée israélienne.

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, Gadi Eisenkot, a mis en place une commission d’enquête, qui a également fait l’objet de critiques.

Selon ce rapport, l’ennemi principal d’Israël est le Hezbollah libanais, qui a acquis une précieuse expérience durant 7 ans de guerre en Syrie.

Des responsables sécuritaires israéliens ont annoncé que les officiers israéliens craignaient les forces du Hezbollah, qui ont une plus grande expérience des combats réels que les soldats israéliens, et que leur plus grande inquiétude est que les responsables israéliens veuillent entrer dans une guerre frontale contre le Hezbollah libanais. Ils estiment qu’une armée régulière ne sera pas en mesure de vaincre rapidement l’ennemi et que les unités blindées seront entraînées dans une guerre d’usure.

« Ce qui est publié dans les médias israéliens indique que l’armée israélienne essaie de ne pas entrer dans une guerre terrestre contre le Hezbollah et le Hamas, qui mènent une « guérilla ».

Les expériences historiques ont prouvé que les armées régulières ont du mal à faire face aux groupes qui mènent une « guérilla ». Ce qui s’est passé pendant la guerre de 2006 contre le Liban vient à l’appui de cette affirmation », ont écrit ces médias.

« En outre, le scénario de la guerre brutale contre Gaza à l’été 2014, appelée par Tel-Aviv l’opération “Roche invincible”, a été de nouveau évoqué. La raison de l’échec de l’armée israélienne s’explique par le fait que les groupes palestiniens ont opté pour une »guérilla » », ont ajouté ces médias.

En plus de ce qui a été mentionné, selon Amos Harel, analyste des affaires militaires pour le journal Haaretz, les forces terrestres israéliennes connaissent beaucoup de problèmes. Elles ont peur d’une guerre terrestre.

Cet analyste, qui entretient des relations étroites avec les agences de sécurité israéliennes, a déclaré, en citant des sources à Tel-Aviv, que la guerre de 2014 contre Gaza avait révélé la capacité défaillante des forces israéliennes.

Source: Avec PressTV