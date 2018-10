Berl Lazar, grand rabbin de Russie, a condamné la décision de Moscou de livrer des systèmes S-300 à la Syrie, a fait savoir ce dimanche le journal israélien Haaretz.

«Je crois qu’il s’agit d’une erreur qui ne fera qu’accroître les problèmes dans la région», a-t-il précisé.

Selon lui, la Fédération des communautés juives de Russie «discute avec le Président» de la livraison de systèmes russes de défense aérienne en Syrie.

«Nous espérons qu’Israël et la Russie pourront continuer de coopérer afin de contrer le terrorisme, de contrer l’Iran, et qu’Israël continuera de protéger ses frontières et de neutraliser les menaces avant qu’elles ne s’approchent de son seuil», a-t-il ajouté.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait annoncé mardi 2 octobre que la Russie avait achevé de livrer des systèmes S-300 à la Syrie et qu’elle avait remis au pays 49 équipements militaires, ajoutant que les spécialistes syriens seront formés au maniement de ces systèmes au cours des trois prochains mois.

Pour rappel, la livraison des S-300 à la Syrie est intervenue après à la destruction d’un Il-20 russe par la défense anti-aérienne syrienne lors d’un raid de l’aviation israélienne. Moscou a accusé les forces aériennes israéliennes d’avoir volontairement provoqué le tir ayant touché l’appareil russe.

En 2013, à la demande d’Israël, Moscou avait déjà suspendu ses livraisons de S-300 à la Syrie, mais depuis la situation a évolué et ce «non par la faute de la Russie», avait déclaré Sergueï Choïgou.

Source: Avec Sputnik