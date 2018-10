Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, le député Mohammad Raad, a affirmé au cours d’une céremonie de deuil commémorative au martyr Hassan Hayek,dans le village de Adchit, situé au Liban-sud, que « ceux qui ont détenu notre Premier ministre empêchent la formation du gouvernement ».

Il s’est demandé : « Quel intérêt avons-nous à faire preuve de patience ? Quel intérêt avons-nous à gagner en laissant les choses évoluaient à leur guise? Il faut crier et dire notre gouvernement doit être formé avec la volonté de notre peuple et des forces politiques ».

« Comment pouvons-nous préserver notre souveraineté alors que nous ne sommes pas capables de former notre gouvernement. , s’est-il encore interrogé, appelant à « lever le veto étranger qui empêche cette formation ».

Et d’ajouter : « Pour la énième fois, nous réiterons que les Libanais sont concernés par la formation du gouvernement, c’est entre eux. Ils doivent lever tous les obstacles et toutes les difficulutés pour ce faire et affronterles forces étrangères qui prennent en otage le gouvernement. L’intérêt du Liban impose que nous nous attelons à résoudre cette question au plus vite, et de compter sur des valeurs claires et justes pour chacune des forces politiques du Liban qui représentent le peuple libanais ».

Source: Al-Manar