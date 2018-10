Sur les quatre bataillons de système S-300PM fournis à la Syrie, la Russie a fait don de trois, selon l’agence russe Tass.

« Le 1er octobre, trois bataillons de systèmes S-300PM de huit lanceurs chacun ont été livrés en Syrie », a déclaré lundi une source diplomatique militaire à TASS.

« Ces systèmes étaient auparavant déployés dans l’un des régiments des forces aérospatiales russes qui utilise maintenant les systèmes S-400 Triumf. Les systèmes S-300 ont fait l’objet de réparations majeures dans des entreprises de défense russes, sont en bon état et sont capables d’exécuter des tâches de combat », a déclaré la source.

Selon elle, les systèmes S-300PM ont été remis gratuitement à la partie syrienne, avec plus de 100 missiles guidés sol-air pour chaque bataillon.

Le 3 octobre dernier, le quotidien russe « Kommersant » avait indiqué que Moscou enverrait environ quatre bataillons de défense aérienne S-300 en Syrie et pourrait en envoyer jusqu’à 6 ou 8 , en fonction de l’évolution des évènements.

Un accord sur la fourniture de systèmes de défense antimissile russes S-300 à la Syrie avait déjà été signé en 2010 mais avait ensuite été gelé. Suite à l’incident avec l’avion de reconnaissance russe Ilyushin-20 au-dessus de la Méditerranée, le ministre russe de la Défense, Sergei Choïgou, a déclaré le 24 septembre 2018 que la Russie fournirait des systèmes S-300 à l’armée syrienne afin de renforcer ses capacités de combat. Le 2 octobre, Choïgou a informé le président Vladimir Poutine que les systèmes S-300 avaient été livrés à la Syrie.

Mardi, Choïgou a déclaré que la Russie avait fourni à la Syrie 49 pièces d’équipement dans le cadre de la livraison de S-300 destinée à renforcer la sécurité du contingent russe dans ce pays. L’équipement comprenait des radars, des véhicules de contrôle et quatre lanceurs. Selon le ministre, la livraison a été achevée il y a un jour.

Le S-300 est un système de missile de défense aérienne capable d’éliminer les avions disposant de technologie avancée, y compris les avions utilisant la technologie furtive, les missiles balistiques à moyenne portée, les missiles tactiques et de croisière, ainsi que les avions de contrôle et d’alerte avancée aéroportés (AWACS / AEW & C), ainsi que les systèmes de reconnaissance et de frappe.

Source : Kommersant; TASS ; Traduction Avic – Réseau International

Source: Divers