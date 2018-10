Un expert militaire israélien a déclaré que le Hezbollah était capable de ramener ‘Israël’ à l’époque médiévale.

Evoquant la puissance balistique du Hezbollah, Uri Bar-Joseph a déclaré lors d’une intervention sur le canal 10 de la télévision israélienne qu’Israël n’était pas en mesure de priver le Hezbollah de ses missiles lourds et destructeurs.

Et d’ajouter: le parti libanais avait appris de la guerre israélienne contre le Liban en 2006 comment protéger ses missiles.

Uri Bar-Joseph a dit qu’en cas de nouvelle guerre, Israël ciblerait les zones depuis lesquelles les missiles du Hezbollah seront tirés, rapporte le quotidien libanais AlAkhbar cité par le site iranien francophone PressTV.

« Mais le Hezbollah les a cachés sous terre et il pourrait les tirer dans les plus brefs délais », a-t-il indiqué.

Il a mis en garde contre la précision des missiles du Hezbollah, affirmant que ceux-ci avaient une marge d’erreur de 10 mètres et que toute agression israélienne coûterait cher à Tel-Aviv.

Se référant à une éventuelle attaque aux missiles du Hezbollah sur les installations nucléaires ou sur les réservoirs d’ammoniac d’Israël, cet expert militaire israélien a noté que le Hezbollah avait atteint un niveau de puissance militaire comparable à celle des pays détenteurs d’armes atomiques. Il précisé qu’une telle attaque pourrait provoquer des explosions plus fortes qu’une bombe nucléaire.

Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, avait déclaré il y a quelques mois que la Résistance possédait des missiles de haute précision.

S’exprimant en aout dernier à l’occasion du 12e anniversaire de la victoire historique du Liban face à Israël lors de la guerre de 2006, Sayed Nasrallah a affirmé que « la Résistance au Liban, avec ses armes, ses hommes, ses capacités, son expertise, sa foi et sa détermination, est plus puissante que jamais. Et ce n’est pas tout puisque le Hezbollah est à lui seul plus fort qu’Israël. Eh oui, la Résistance islamique au Liban est plus forte que l’armée israélienne ».