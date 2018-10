Le chef de la brigade al-Quds, le général Qassem Souleimani, a présenté ses condoléances au secrétaire général du Hezbollah pour le décès de la mère du dirigeant du Hezbollah, Imad Moughniyeh, alias ‘Oum Imad’.

Dans un message adressé au numéro un du Hezbollah, Souleimani a considéré que « cette mère constituait une source de clémence et de tendresse…elle doit être nommé la mère du Hezbollah ».

Et d’ajouter : « Oum Imad est une femme légendaire qui a défendu, durant trois décennies, l’Islam, le Liban et la résistance et a provoqué la terreur au sein de l’entité sioniste… ».

« Je voudrais présenter mes condoléances à la personne le plus endeuillée qu’est Sayed Nasrallah ainsi qu’à la famille des martyrs « al-Moghniyeh), au peuple libanais et à la résistance », a poursuivi M.Souleimani.

Source: AlManar