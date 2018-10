Le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Baqeri a déclaré que « la République islamique d’Iran comptetparmi les sept premières puissances de drones au monde » selon l’agence Farsnews.

S’exprimant à l’ouverture du Forum du rôle de la puissance aérienne dans l’autorité nationale, le général Mohammad Baqeri, a felicité la force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique pour leur frappe balistique contre des positions terroristes ».

« La République islamique d’Iran a prouvé qu’elle ne resterait jamais les bras croisés face à l’agression et la tyrannie, et que la sécurité du pays constituait sa ligne rouge.

Par ailleurs, le général Baqeri a annoncé que « les forces terrestres iraniennes ont dévoilés de nouvelles armes: notamment des micro-véhicules aériens et des équipements aériens modernes », ajoutant que « les drones furtifs étaient en plein progrès. Les micro-véhicules aériens et les équipements aériens modernes sont à la disposition de l’Iran. Ils coûtent moins cher et sont à la fois plus efficaces. La puissance aérienne de notre pays doit être remarquable pour ne pas permettre à l’ennemi de menacer notre souveraineté aérienne ».

Et de poursuivre : « notre puissance aérienne joue un rôle majeur même en temps de paix. Par exemple, nous allons riposterons face aux groupes terroristes, s’ils s’implantent près de nos frontières ».

« Notre puissance aérienne sera efficace à condition qu’elle soit de fabrication nationale et qu’elle ne se laisse pas affaiblir par les sanctions militaires », a-t-il conclu.

Source: Médias