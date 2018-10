Analysant les données sur le site Tanker Trackers, le service en ligne qui surveille les plateformes pétrolières du monde entier, généralement par satellite, et suit le stockage et les exportations de pétrole de l’Iran depuis 2015, la revue Forbes fait savoir que le pays a exporté du pétrole à un plus grand nombre de destinations que prévu durant le mois de septembre.

Le rapport dérivé des données de Mariane Traffic et de Planet Labs publiées le 7 octobre est l’un des rapports les plus complets sur l’exportation du pétrole iranien, a noté la revue.

L’Inde par exemple a demandé une dérogation aux États-Unis afin de pouvoir continuer d’importer du pétrole iranien après la date limite de la rentrée en vigueur des sanctions américaines visant notamment l’industrie pétrolière de l’Iran. Pour appuyer sa requête auprès de Washington, New Delhi a fait valoir qu’il aurait considérablement réduit ses importations de pétrole iranien.

Cependant, les chiffres racontent une autre histoire : les importations indiennes de pétrole iranien sont restées pratiquement inchangées entre les mois d’août et de septembre selon les données de Tanker Trackers, qui affirme que ce pays, deuxième importateur de pétrole iranien, a importé 14,97 millions de barils de pétrole en provenance d’Iran en août et en septembre et 17,89 en juillet. Contrairement à son discours destiné à la Maison-Blanche, les preuves indiquent que l’Inde n’a pas réduit de façon considérable ses importations de pétrole iranien.

Forbes précise que les données sur le transfert du pétrole iranien montrent de manière concluante que les exportations de pétrole de l’Iran n’ont pas beaucoup diminué, contrairement à ce que les médias ont suggéré. Les données réelles sur les exportations de pétrole de l’Iran contredisent ce qu’avaient fait croire les spéculateurs pétroliers et l’administration américaine. Étonnamment, l’Iran bénéficie doublement de la situation, juge Forbes, en expliquant que les circonstances aident l’Iran à non seulement contourner les sanctions américaines, mais aussi à avoir des revenus pétroliers plus importants grâce à l’augmentation du prix du pétrole qui, selon les experts, risque d’atteindre les 100 dollars le baril d’ici la fin d’année.

Le PDG de BP met en garde

Dans ce contexte, le directeur général de British Petroleum (BP) a mis en garde contre les conséquences des sanctions touchant le pétrole iranien.

« Nous attendons une forte fluctuation des prix du pétrole » en raison des sanctions américaines contre l’Iran, a déclaré le PDG de British Petroleum.

Les incertitudes liées aux nouvelles sanctions qui seront imposées par les États-Unis pourraient conduire à « de fortes fluctuations » des prix du pétrole, selon Robert W. Dudley, directeur général de BP.

« Je pense qu’il y aura une fluctuation importante pendant 45 jours », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec la CNBC. « Le prix du pétrole peut augmenter ou autre chose va arriver », précise-t-il. Dans le pire cas, l’Iran vendra un million de barils de pétrole par jour.

Le PDG de British Petroleum a ajouté : « Si des exemptions de sanctions étaient accordées aux principaux pays consommateurs de pétrole, les prix du pétrole chuteraient. Il y a beaucoup d’ambiguïté et d’incertitude. »

Source: Avec PressTV