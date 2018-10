Les informations chez la Turquie sur les circonstances de l’assassinat du journaliste opposant saoudien Jamal Khashoggi lui auraient été transférées par la montre de main qu’il portait lorsqu’il est entré dans le consulat de son pays à Istanbul.

C’est le journal turc Daily Sabah qui a révélé ce fait, indiquant que la montre de marque Appel était connectée à un téléphone portable qui était resté avec sa fiancée Khadidja Janqiz avant son entrée dans l’enceinte du consulat. L’agance Reuters aussi a relayé cette version.

Le Washington Post a lui aussi rapporté, citant des sources turques qu’Ankara a informé les Etats-Unis détenir les enregistrements sonores et vidéos de l’opération de torture et d’assassinat, ainsi qu’un appel téléphonique au moins de la part d’une personne qui se trouvait dans le consulat lors de son exécution.

Les autorités turques ont menacé de rendre public les enregistrements obtenus mais ne l’ont pas encore fait. Elle en ont révélé le contenu.

Les enregistrements quelle a transférés via le programme ICloud , révèlent que les Saoudiens ont torturé M. Khashoggi avant de le tuer. Mais la montre a été détectée par l’équipe chargée de son assassinat qui a effacé certains dossiers.

Le portable a été soumis au programme Back up via, indique Daily Sabah.

Selon l’agence Reuters, cette montre était aussi capable de localiser son emplacement et de révéler l’état de battement de son cœur. Une question s’impose toutefois: comment les assassins de Khashoggi ont-ils omis de la neutraliser à temps.

Lors de l’enlèvement du Premier ministre libanais Saad Hariri en Arabie saoudite en novembre 2017, la première chose que les Libanais avaient constaté était que sa montre lui avait été confisqué.

Le 2 octobre dernier, le journaliste opposant saoudien était entré dans le bâtiment du consulat de son pays situé à Istanbul et n’en est plus sorti. Des sources sécuritaires turques ont rapporté, images à l’appui l’entrée concomitante d’une équipe de 15 saoudiens, qui étaient arrivés, en Turquie puis l’ont quitté le même jour.

Selon un autre journal turc, Yeni Shafac, proche du pouvoir, M. Khashoggi a eu une petite conversation avec le consul général Mohamad al-Otaïbi dans son bureau avant que deux hommes n’entrent et le fassent sortir par la force vers une chambre voisine. Le journaliste saoudien a bien entendu tenté de résister mais il a été neutralisé après lui avoir inoculé une certaine substance.

Yeni Shafac révèle aussi que ce dernier a été transporté vers une troisième chambre où il a été tué. « L’opération de découpage de son corps en morceaux par le garde du corps personnel du prince hériter Mohamad ben Salmane est enregistré », précise le journal.

Le journal à capitaux qataris Arabi21 a pour sa part rapporté une autre version sur la façon dont la Turquie a obtenu ces informations.

Citant des experts en sécurité cybernétique, il a évoqué la possibilité que les autorités turques aient pu intercepter les vidéos et les enregistrements sonores via la diffusion en direct offerte par Streaming, à travers lequel l’opération aurait pu être transférée en direct à MBS, qui aurait voulu entre tenu au courant instantanément.

Sur les raisons pour lesquelles la Turquie a tardé à assurer détenir ces preuves sur l’assassinat, les experts ont expliqué que les Etats évitent à tout prix de révéler les moyens d’espionnage dont ils disposent dans les ambassades étrangères.

D’autres experts ont pour leur part indiquée que l’opération d’analyse des données recueillies ont besoin de temps, surtout lorsque les informations proviennent des bâtiments d’ambassades ou de bâtiments sensibles qui utilisent les moyens techniques très sophistiqués pour codifier les messages.

