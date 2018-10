Le chef d’état-major des Forces armées iraniennes, le général Mohammad Baqeri a affirmé que « les forces terrestres de l’Armée iranienne ont réussi à tuer et à arrêter des terroristes aux frontières de l’ouest de l’Iran lors des opérations », a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Le général Mohammad Baqeri, en visite dans les régions de l’ouest du pays, a précisé que « les forces terrestres de l’Armée assument depuis des années la responsabilité de défendre la République islamique d’Iran tout au long des frontières depuis la région du nord de Ghasr Shirin jusqu’à la province de Kermanchah et puis la province d’Ilam, et récemment cette défense est devenue beaucoup plus forte ».

Et de poursuivre : « Des terroristes qui avaient l’intention d’entrer dans le pays, ont été tués et plusieurs d’entre eux ont été arrêtés durant des opérations menées par les Forces terrestres de l’Armée iranienne » ajoutant « ces dernières font très bien leur travail spécialement pour la sécurité et la défense de tous les détroits et passages où il existe des risques que les terroristes entrent dans le pays ».

Il a souligné : » Aujourd’hui, nous constatons que toutes les unités de l’Armée iranienne prennent à bien leur responsabilité défensive par leur vigilance et par leur préparation « .

Source: Médias