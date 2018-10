En recevant une délégation criméenne à Damas, le Président syrien a félicité le peuple de Crimée et ses dirigeants pour leur réunification avec la Russie.

Le Président syrien Bachar el-Assad a déclaré mardi que la visite en Syrie d’une délégation criméenne dirigée par le chef de la région Sergueï Aksenov était un bon début pour l’établissement d’une coopération dans différents domaines, a annoncé la chancellerie présidentielle dans un communiqué.

«Lorsqu’il recevait Aksenov à Damas, le Président Assad a félicité le peuple criméen et ses dirigeants à l’occasion de la réalisation de leur volonté de se réunifier avec la Russie, a souligné que cette visite était un bon début pour l’établissement d’une coopération dans différents domaines et que les deux parties avaient des positions précises au sujet de la mer Noire et de la Méditerranée», indique le communiqué.

La délégation de la République de Crimée se trouve à Damas du 15 au 16 octobre.

Source: Sputnik