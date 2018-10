Les mercenaires de la coalition saoudo-US s’en sont pris, le mercredi 17 octobre, à plusieurs positions des forces yéménites à Nehm, dans le nord-est de la province de Sanaa, après qu’un grand nombre des forces yéménites (armée + Ansarullah), qui étaient déployées dans cette région, eurent été acheminées en renfort à Hodeïda.

Les mercenaires, qui croyaient que le nombre limité de forces yéménites à Nehm ne pourraient pas résister à leurs attaques, ont lancé une série d’offensives d’envergure contre cette région, grâce à une couverture aérienne de la coalition saoudienne.

Or, toutes les attaques de mercenaires ont été repoussées à l’issue d’intenses affrontements opposant les miliciens de la coalition aux forces yéménites.

80 mercenaires ont été tués et des dizaines d’autres ont été blessés.

Dans la foulée, l’unité balistique de l’armée yéménite et des Comités populaires a tiré un missile vers les positions des mercenaires dans le nord-est de la province de Sanaa, tuant des dizaines de mercenaires, dont des commandants.

Par ailleurs, les forces de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont lancé une offensive surprise contre les positions des mercenaires et réussi à reprendre le contrôle de plusieurs postes défensifs et bases militaires.

Les médias proches de l’Arabie saoudite, dont al-Arabiya, ont annoncé que les mercenaires auraient pris le contrôle de certaines régions du nord-est de la province de Sanaa, mais cette nouvelle a été démentie par les sources locales.

À présent, un calme relatif règne dans le nord-est de la province de Sanaa, mais les forces yéménites sont en état d’alerte pour pouvoir réagir à toute attaque possible.

L’armée yéménite et Ansarullah cherchent à reprendre le contrôle des localités du nord-est de la province de Sanaa pour ainsi sécuriser totalement l’entrée orientale de la capitale.

Plus de 85 % de la province de Sanaa sont sous le contrôle des forces yéménites et 15 % autres sont occupés par les mercenaires de la coalition.

Source: Avec PressTV