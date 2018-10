Plus de deux semaines après la disparition du journaliste saoudien critique du pouvoir Jamal Khashoggi, la liste des entreprises annulant leur venue à une grande conférence économique organisée à Ryad s’allonge, au risque de mettre en péril leurs relations avec le royaume.

Cette conférence, organisée par le fonds souverain saoudien, doit se tenir du 23 au 25 octobre et servir de vitrine aux réformes économiques lancées par le prince héritier Mohammed ben Salmane, considéré comme l’homme fort de l’Arabie Saoudite.

La réussite de ce raout, appelé « Future Investment Initiative », a cependant du plomb dans l’aile depuis la disparition de Jamal Khashoggi, lors d’une visite au consulat saoudien d’Istanbul le 2 octobre.

Le site internet de l’événement ne permettait plus jeudi de consulter la liste des intervenants.

Vendredi dernier, le site annonçait, parmi les têtes d’affiche, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et la patronne du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde.

Les services de Mme Lagarde ont annoncé mardi qu’elle repoussait son voyage au Moyen-Orient, qui comprenait une étape à Ryad pour la conférence.

Mnuchin doit quant à lui annoncer jeudi s’il participait ou non.

Côté français, les entreprises Thalès, EDF ou encore Eurazeo n’ont jusqu’ici pas fait de commentaires sur leur participation.

D’autres grands noms du monde des affaires ont au contraire annulé.

Voici, à une semaine du coup d’envoi de cette conférence, l’état des lieux de ces défections, recensées par l’AFP et plusieurs médias dont Bloomberg et CNBC.

INSTITUTIONS INTERNATIONALES/MINISTRES

Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international (FMI)

Bruno le Maire, ministre français de l’Economie et des Finances

FINANCE

John Flint, directeur général de HSBC

Tidjane Thiam, directeur général de Crédit Suisse

Ajay Banga, PDG de MasterCard

HSBC, Credit Suisse et MasterCard comptent parmi les huit « partenaires stratégiques » de la conférence, tout comme Siemens, dont le patron Joe Kaeser n’a jusqu’ici pas annulé sa venue.

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase

Larry Fink, PDG de BlackRock

Stephen Schwarzman, PDG de Blackstone

Bill Winters, directeur général de Standard Chartered

Jean Lemierre, le président de BNP Paribas

Frédéric Oudéa, directeur général de Société Générale

David Schwimmer, directeur général du London Stock Exchange

INDUSTRIE/TECHNOLOGIE

Bill Ford, président exécutif de Ford

Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber

Richard Branson, milliardaire britannique et fondateur du groupe Virgin

Ariana Huffington, patronne de « Thrive Global »

Diane Greene, directrice de la branche « cloud » de Google

Bob Bakish, PDG de Viacom

MEDIAS

Plusieurs groupes de médias (CNN, Bloomberg, The Economist, le New York Times, CNBC ou encore le Financial Times…) ont également annulé la participation de leurs dirigeants ou journalistes à des tables rondes.

Source: AFP