Les services de renseignement australiens ont mis en garde les ministres de leur gouvernement contre toute décision de déplacer leur ambassade de Tel Aviv à alQods, et ce, en raison des protestations, des troubles et des violences qui risquent d’éclater dans les territoires palestiniens et en Australie, a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Selon le quotidien britannique The Guardian, un message top secret rédigé par les renseignements de sécurité australiens a affirmé que le changement proposé par le Premier ministre Scott Morrison dans la politique étrangère traditionnelle du pays « attirerait l’attention internationale ».

« Nous nous attendons à ce que toute annonce concernant la relocalisation possible de l’ambassade d’Australie à Jérusalem ou la possibilité de voter contre les Palestiniens à l’ONU puisse provoquer des protestations, des troubles et peut-être de la violence à Gaza et en Cisjordanie », déclarait le message distribué aux ministres avant l’annonce de M.Morrisson de son intention de déplacer l’ambassade australienne à alQods.

Les renseignements australiens ont souligné que cette décision « pourrait être perçue comme une position pro-israélienne/anti-iranienne » et ont averti que les intérêts diplomatiques et commerciaux de l’Australie en Iran pourraient être la cible de manifestations.

M. Morrison a déclaré que le changement de politique étrangère lui avait été suggéré par un ancien ambassadeur en « Israël », Dave Sharma, qui est candidat du parti libéral conservateur au pouvoir dans une élection partielle cruciale tenue samedi dans un quartier de Sydney qui compte une importante population juive.

Après l’annonce de Morrison, les parlementaires de l’opposition l’ont accusé de soulever la question pour influencer l’élection partielle de Wentworth et pour compromettre les négociations en cours avec Jakarta sur un accord de libre-échange qui devrait être signé en novembre.

M. Morrison a affirmé que la question ne perturberait pas l’accord commercial indonésien et ne nuirait pas au soutien de longue date de Canberra à la solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien.

La délégation de l’Autorité palestinienne en Australie a qualifié l’annonce de Morrison de « profondément inquiétante ». Dans son communiqué au Guardian, la délégation a averti Canberra que sa position dans le monde arabo-musulman serait compromise, et a exhorté le gouverneme « à examiner sérieusement les conséquences d’une telle décision ».

Source: Médias