Lors de leurs opérations terrestres et leurs tirs de missiles et d’artillerie ces 24 dernières heures, l’armée et les forces populaires d’Ansarullah ont tué et blessé un grand nombre de mercenaires de la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite. Le bilan des pertes n’a pas encore été révélé.

L’agence de presse officielle du Yémen, Saba, a rapporté que l’offensive des forces conjointes yéménites contre la nouvelle installation militaire de la coalition à Nahougha dans la province de Najran, dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite, a fait plusieurs morts et blessés.

Par ailleurs, l’unité d’ingénierie des forces yéménites a attiré deux véhicules militaires dans un piège dans la base militaire d’al-Tala’ah. Les militaires à bord des véhicules ont tous tués et blessés.

Les forces yéménites ont également pris d’assaut un camp militaire dans la localité de Jabal al-Qeïs dans la province méridionale de Jizane, à la frontière nord du Yémen.

Cette offensive a infligé des pertes en vies humaines et de lourds dégâts matériels à la coalition saoudo-US.

Plusieurs éléments liés à la coalition anti-Yéménite ont été abattus ou blessés dans la région de Hayfan, dans la province de Taëz, selon un autre rapport.

De même, le bilan de pertes de la coalition s’alourdit dans le sud-ouest du Yémen, notamment dans les districts d’al-Mafalis, de Hayfan, de Tabisha’a, de Jabal Habashi, d’al-Masloub, de Jawf, d’al-Aqaba, de Khoh et Shaf.

Depuis mars 2015, une coalition, dirigée par l’Arabie saoudite, a attaqué le Yémen, le pays le plus pauvre du monde arabe, pour ramener au pouvoir le président démissionnaire Mansour Hadi et affaiblir le mouvement populaire Ansarullah.

Plus de 15 000 Yéménites, pour la plupart des civils, ont été tués et plus de 35 000 autres blessés sans oublier les millions de déplacés, dans la guerre déclenchée par l’Arabie saoudite au Yémen en mars 2015.

Source: Avec PressTV