Brandissant les drapeaux syriens, les habitants du Golan occupé brûlent des cartes électorales israéliennes au mépris des pratiques de judaïsation.

Alors que le drapeau syrien flotte de nouveau sur le point de passage de Quneitra suite à sa réouverture le lundi 15 octobre, les habitants du Golan occupé ont organisé vendredi soir dans le village de Majdal Chams un sit-in au cours duquel ils ont brûlé les « cartes électorales » des soi-disant élections « des conseils locaux », distribuées parmi eux par les autorités d’occupation israéliennes, a rapporté l’agence de presse syrienne SANA.

Réitérant leur refus de participer à ces élections, les participants au sit-in ont brandi le drapeau syrien et des banderoles et rejeté les politiques de judaïsation adoptées par les autorités d’occupation.

Ils ont également revendiqué leur appartenance à leur pays d’origine qui est la Syrie, exprimant leur conviction que l’occupation prendra fin.

Depuis qu’il occupe le Golan, Israël a souvent cherché à s’attirer les faveurs de la communauté druze, notamment parce qu’elle est majoritaire dans la région de Soueïda et du Golan syrien, zones clés dans l’architecture de sécurité syrienne, et qu’elle fait aussi partie du tissu démographique libanais, pays du Hezbollah.

En outre, les Syriens du Golan occupé ont prévenu que leur mouvement populaire pour le rejet de ces élections se poursuivrait jusqu’à la fin du mois en cours.

Libéré récemment, le prisonnier Bishr al-Maqt a affirmé dans un discours prononcé lors du sit-in que toutes les mesures prises par les autorités d’occupation israéliennes étaient nulles et non avenues et qu’elles n’avaient pas de valeur légale selon la quatrième Convention de Genève du 12 août 1949, qui assure la protection des civils, notamment en territoire occupé.

Al-Maqt a indiqué que le mouvement populaire qui a débuté ce samedi 20 octobre, se poursuivrait dans tous les villages — Majdal Chams, Masaada, Baq’atha et Aïn Qaniya — au cours des prochains jours. Il a également appelé les organisations internationales à mettre fin aux pratiques racistes de judaïsation adoptées par les autorités d’occupation.

Au début du mois de juin, l’armée syrienne a repris le contrôle du point de passage de Quneitra, le seul sur la ligne de démarcation entre la Syrie et les hauteurs du Golan occupées par Israël.

La zone historique du Golan se situe au sud-ouest de la Syrie, dans la province de Quneitra. Les hauteurs du Golan ont été occupées en 1967 par Israël au cours de la guerre des Six Jours. En 1982, Israël a annexé cette zone comme si elle faisait partie intégrante de son territoire, ce que l’ONU n’a jamais reconnu.

Source: AlManar + PressTV