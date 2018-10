Les représentants de l’Iran, de la Russie et de l’Inde se sont réunis vendredi à Moscou pour examiner les moyens permettant de développer la coopération régionale.

Cette réunion tripartite de deux jours a ouvert ses portes vendredi à Moscou à l’initiative de la Fondation Rouskii Mir (le Monde russe) pour étudier la possibilité de la coopération entre ces trois pays.

Au début de la séance inaugurale de vendredi, l’ambassadeur d’Iran en Russie, Mahdi Sanaï, a déclaré qu’il existait plusieurs enjeux régionaux favorisant la promotion des relations tripartites et bilatérales entre l’Iran, la Russie et l’Inde, à savoir les activités de l’Organisation de coopération de Shanghai, le corridor nord-sud ou le projet du transfert du gaz naturel iranien vers l’Inde via le territoire pakistanais.

L’ambassadeur d’Iran en Russie a évoqué les deux sommets tripartites Iran/Russie/République d’Azerbaïdjan à Bakou, puis à Téhéran, où l’accent avait été mis sur l’importance du corridor nord-sud pour l’Iran et la Russie mais aussi pour l’Inde.

Mahdi Sanaï a ajouté qu’une coopération renforcée entre les trois pays pourrait porter également sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ou le trafic de stupéfiants depuis l’Afghanistan.

Plusieurs députés de la Douma et du Conseil de la Fédération de Russie (respectivement chambre basse et chambre haute du Parlement russe), les directeurs de la Fondation Rouskii Mir ainsi que les responsables de plusieurs instituts d’études comme le directeur de l’Institut d’études orientales de l’Académie des sciences de Russie, le professeur Vitaly Naoumkine ont participé aux réunions. Y étaient également présents l’ambassadeur d’Inde en Russie et le vice-président du think tank indien Observer Research Foundation (ORF).

Source: PressTV