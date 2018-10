Nouvelles révélations fracassantes sur l’affaire de l’assassinat de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien tué dans le consulat de son pays en Turquie.

Difficile de sortir

L’émissaire du roi saoudien Salmane auprès du président turc Recep Teyyep Erdogan aurait entendu des enregistrements qui sapent le récit saoudien des faits, lequel raconte que le journaliste a été tué involontairement dans une rixe avec des gens qui étaient en train de le persuader de rentrer au pays.

Selon le New York Times, citant deux sources appartenant à la famille royale saoudienne, le prince Khaled al-Fayçal, celui qu’on appelle le bras droit du souverain, a vu des indices qui montrent que la victime a été droguée, puis tuée et démembrée peu de temps de son entrée dans l’enceinte du consulat.

De retour à son pays, il a dit à ses proches qu’il est difficile de sortir de cette affaire, rapporte toujours le NYT.

Une voiture retrouvée

Dans le cadre de l’enquête sur cette affaire, rapporte l’agence Anatolie, la police turque a trouvé une voiture appartenant au consulat saoudien. Elle était garée dans un parking situé dans le quartier Sultane Gazi, dans la partie européenne de la ville d’Istanbul. Elle pourrait avoir transporté le cadavre de M. Khashoggi, dont le sort demeure inconnu, alors que Riad prétend ne pas savoir où il se trouve.

Le cadavre en Arabie

A ce sujet, le site en ligne américain Middle East Eye avance qu’une partie de ce corps aurait été transférée en Arabie saoudite dans la valise Maher al-Motreb qui dirigeait l’équipe des 15 soupçonnés de son assassinat. Etant arrivé dans la matinée de l’assassinat le 2 octobre, à bord de son avion particulier, il est rentré le soir même à son bord. Il transportait une valise dispensée d’inspection et semblait être pressé en partant, commente MEE.

Les 5 appels de Motreb à MBS

Autre révélation qui accuse le prince héritier Mohamad Ben Salmane en personne, premier suspect dans cette affaire, d’autant que Khashoggi le critiquait ouvertement: Motreb aurait contacté à cinq reprises successives son bureau, depuis le consulat, le jour même de l’assassinat. C’est ce qu’a révélé le quotidien turc Yeni Shafak, qui est derrière les fuites de l’enquête et des présumés enregistrements qu’Ankara détiendrait.

Il a parlé directement avec le directeur de ce bureau Badr al-Assaker.

Il a aussi effectué un contact téléphonique avec un numéro aux Etats-Unis qui reviendrait peut-être à l’ambassade saoudienne et à son frère l’ambassadeur, le prince Khaled.

MBS a des troubles psychologiques

Toujours concernant le prince héritier, le Daily Meal britannique a indiqué que MBS avait été soigné durant son adolescence pour une migraine et des troubles psychologiques qui sont derrière son tempérament agressif. En 2015, un rapport des renseignements britanniques MI6 avait déconseillé son ascension a la tête du régime saoudien, alors qu’il n’était alors que ministre de la Défense et second prince héritier.

Source: Divers