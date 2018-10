L’armée d’occupation israélienne a annoncé avoir bombardé des dizaines de cibles dans la bande de Gaza en réponse à des tirs de roquettes du Hamas, le mouvement de la résistance islamique qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007. Ces frappes ont été ordonnées en réponse au tir de plus de trente roquettes contre le territoire israélien, ajoute l’armée d’occupation israélienne.

Selon la chaine satellitaire libanaise alMayadeen, les bombardements israéliens visaient les sites de Beit Lahia, à l’ouest de Khan Yunis, à l’est de Jabalya, à l’ouest de Deir al-Balah, le site des Chouhadaa et le nouveau port de Khan Yunis.

Le site des Chouhadaa a été touché par plus de vingt-trois missiles , provoquant des blessés et causant des dommages aux maisons et à l’hôpital indonésien à la suite aux frappes israéliennes visant la région de Sheikh Zayed au nord de Gaza.

Le ministère de la Santé à Gaza a condamné l’agression contre l’hôpital indonésien et l’endommageant gravement .

L’état-major des forces israéliennes précise avoir bombardé plus de quatre-vingts cibles, dont un bâtiment de quatre étages servant, selon lui, de QG au Hamas. Aucune victime n’a été signalée à ce stade de part et d’autre de la frontière.

Le Jihad islamique, a déclaré dans un communiqué avoir tiré des roquettes contre « Israël » en réponse à la mort de quatre manifestants palestiniens tués vendredi par l’occupation israélienne près de la frontière avec Gaza. Le groupe a annoncé une trêve des tirs de roquettes de la bande de Gaza vers « Israël » à la suite d’une « médiation égyptienne ».

Le système israélien de défense aérienne Iron Dome a intercepté une dizaine de projectiles », a indiqué l’armée. « Deux projectiles sont tombés dans la bande de Gaza, les autres sont tombés dans des terrains non habités » en territoire israélien, a-t-elle précisé. Des médecins israéliens ont déclaré que sept civils étaient traités pour des états de choc.

Le chef de l’état-major de l’armée, le général Gadi Eisenkot, a tenu une réunion d’ »évaluation de la situation » au quartier général de l’armée à Tel-Aviv avec la participation de hauts responsables du Shin Beth, le service israélien de sécurité intérieure.

Dans la journée de vendredi, cinq Palestiniens âgés de 22 à 27 ans sont morts au cours de la de divers incidents survenus le long de la barrière qui marque la frontière entre le territoire israélien et la bande de Gaza.

Concernant ces accrochages, l’armée a déclaré que quelque 16 000 « émeutiers et manifestants » s’étaient rassemblés près de la barrière frontalière et qu’une partie d’entre eux avaient brûlé des pneus et lancé des pierres, des cocktails Molotov et des grenades sur des soldats israéliens. Les troupes ont riposté avec « des moyens de dispersion d’émeute », a indiqué un porte-parole de l’armée.

Les manifestants réclament ce qu’ils appellent le »droit au retour » vers des terres situées en « Israël » et que des familles palestiniennes ont fui ou dont elles ont été chassées pendant la guerre israélo-arabe de 1948, qui a suivi la proclamation l’année précédente de l’Etat d’ »Israël ». Les protestataires demandent également la levée du blocus que l’occupation impose à la bande de Gaza.

Source: Avec AFP