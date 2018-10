L’Associated Press rapporte un incident maritime irano-américain non confirmé de sources indépendantes. À l’en croire, deux vedettes rapides iraniennes seraient arrivées à moins de 300 mètres de l’USS Essex dans le golfe Persique vendredi alors que le général quatre étoiles du commandement central américain était à bord, selon deux responsables américains de la défense.

Le général Joseph Votel, commandant du CENTCOM, observait les opérations de vol de routine à bord du USS Essex lorsque l’incident s’est produit.

« La rencontre avec les deux bateaux iraniens a été jugée “sûre et professionnelle” par la marine américaine parce que les Iraniens n’ont pas fait preuve d’hostilité », ont déclaré des responsables de la défense US.

Rien n’indiquait que les équipages iraniens étaient au courant de la présence de Votel. Un responsable militaire américain a déclaré que les deux bateaux iraniens avaient commencé à observer le USS Essex, puis s’étaient mis à naviguer de conserve avec le navire américain.

À un moment donné, l’un des bateaux iraniens a croisé l’Essex à une distance d’environ 300 mètres du navire américain.

Le général américain Joseph Votel, chef du commandement central américain, a déclaré qu’il n’était pas surpris que le Corps des gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI) ait remarqué la présence du navire d’assaut amphibie USS Essex, lors de sa patrouille vendredi dans le sud du golfe Persique. Les petits bateaux, qui étaient armés, se trouvaient à moins de 300 mètres de l’Essex, et ils ont demandé par radio ce que faisait un avion américain à bord du navire.

Lors d’une démonstration pour Votel, un des avions de chasse furtifs F-35 du Corps des Marines des États-Unis a fait un tour autour de l’Essex, puis a plané dans les airs au-dessus du pont pendant un moment avant d’atterrir verticalement.

Le général Votel a déclaré aux journalistes qui l’accompagnaient à bord du navire que le CGRI essayait de surveiller ce que les États-Unis faisaient dans la région et de recueillir le plus d’informations possible à ce sujet.

