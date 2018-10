Le haut-conseiller spécial du président du Parlement islamique d’Iran chargé des affaires internationales, Hussein Amir-Abdollahian a estimé que » la rencontre du Premier ministre sioniste avec le roi d’Oman est loin de la sagesse connu chez le Sultan Qabus », selon ISNA.

« La rencontre du Premier ministre criminel du régime illégitime sioniste, Benyamin Netanyahou, avec le Sultan Qabus à Oman était loin de la sagesse connu chez ce dernier. Pour Trump et Netanyahou, l’Affaire du Siècle n’aura pas de résultat, a écrit Abdellahian sur son compte Twitter.

Pour sa part, le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré que » le régime sioniste cherche à semer la discorde entre les pays musulmans et de couvrir ainsi 70 ans d’occupation, de violation et de massacre du peuple opprimé palestinien ».

Bahram Ghassemi a souligné : « Nous pensons que les pays islamiques de la région ne devraient pas permettre, sous la pression de la Maison blanche, au régime d’occupation sioniste de créer de nouveaux problèmes dans la région ». »

« Il paraît que depuis le début du mandat présidentiel de Donald Trump, le lobby sioniste dans la Maison blanche et l’administration américaine se sont activés de plus en plus pour fournir les intérêts illégitimes du régime sioniste et de mettre la pression aux pays islamiques pour normaliser les relations diplomatiques avec les Sionistes », a-t-il ajouté.

Source: Médias