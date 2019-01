La rencontre de ce lundi 31 décembre à Téhéran d’une délégation de haut rang du mouvement du Jihad islamique de la Palestine avec le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khamenei a eu une vaste répercussion dans les médias israéliens, constate le site en ligne francophone de la télévision iranienne Press TV.

« Au cours d’une entrevue avec les hauts responsables du Jihad islamique de la Palestine, l’Ayatollah Khamenei a promis que si les Palestiniens continuaient à résister ils finiraient par avoir leur État avec en plus pour capitale la ville de Tel-Aviv », constate le quotidien israélien Israel Hayom, selon la traduction de Press TV.

Et de poursuivre :

« Lors de cette rencontre, l’Ayatollah Khamenei a fait allusion aux capacités multiples dont disposent les Palestiniens pour mettre au pas, Israël, chose que les armées arabes ont été incapables de fournir ».

L’article s’intéresse aussi à cette autre partie du discours du Leader où il dit : « Malgré les pressions, Téhéran ne renoncera jamais à soutenir la Palestine, soutien qui relève d’un devoirs religieux et sacré ».

Il retient aussi que le Leader de la RII a également évoqué qu’en cas d’éventuel affrontement entre Israël et les Palestiniens, la Résistance tirera des milliers de missiles sur Tel-Aviv et d’autres colonies de peuplement.

Le journal Yediot Aharonot a pour sa part fait les gros titres avec un petit extrait du discours prononcé par le Guide suprême qui a entériné la capacité du peuple palestinien à mettre le régime sioniste à genoux. Ce journal a évoqué les points du vue du Leader de la RII sur le peuple palestinien qui selon lui a brisé le mythe d’invincibilité d’Israël que les armées arabes n’ont jamais pu et su vaincre.

Quant à la chaîne 20 de la télévision israélienne, elle a fait part dans un reportage, de la salve des milliers de missiles de la Résistance à Tel-Aviv. En allusion à l’interview accordée par le secrétaire général du mouvement du Jihad islamique de la Palestine, Ziad al-Nakhalé à la chaîne d’information iranienne arabophone al-Alam, elle a prétendu qu’il a révélé certaines parties du plan iranien visant à attaquer Israël depuis le Nord et le Sud.

Citant ce responsable du Jihad islamique de la Palestine, la télévision israélienne a rapporté : «L’année prochaine, nous assisterons à des changements majeurs en faveur de la Résistance ».

Selon Press TV, la palme d’or des spéculations courant autour de cette visite revient sans doute à DEBKAfile qui prétend que le dirigeant du Jihad islamique de la Palestine avait convenu à Téhéran avec les autorités iraniennes de créer une salle d’opération conjointe dans la bande de Gaza. Le QG devrait engager à la fois les combattants du Hezbollah libanais et des Unités de mobilisations populaires d’Irak, (Hachd al-Chaabi), à en croire le site.

« Ce serait un Centre de commandement destiné à réduire la pression sur le Hamas et le Jihad islamique, si une nouvelle guerre venait à s’éclater entre Israël et Gaza », allègue DEBKAfile.