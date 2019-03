Le Venezuela et la Palestine ont signé un accord stratégique sur l’extraction de diamants. La cérémonie de signature a été retransmise en direct sur le compte Twitter officiel du Président vénézuélien, Nicolas Maduro.

«Parlons du plan d’extraction de diamants. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de diamants au monde. Nous avons du pétrole, de l’or et des diamants. Dieu nous le donne… Nous assistons à la signature d’une grande union entre une société palestinienne et 154 petites sociétés de production de diamant [opérant, ndlr] dans la région de l’Orénoque», a déclaré Nicolas Maduro dans son discours adressé aux entreprises de la région Guayana.

«Nous avons signé des alliances stratégiques avec nos frères palestiniens et avec 154 organisations minières artisanales de l’État de Bolívar pour l’exploitation des diamants. Le Venezuela ouvre la voie à la production de richesses au profit de notre peuple», lit-on dans le tweet de Maduro.

Selon les chiffres officiels vénézuéliens, 85% des diamants extraits dans l’État de Bolivar (un État du Venezuela), en particulier dans le département de l’Orénoque, étaient des diamants de la meilleure qualité répondant à diverses normes internationales.

Source: Sputnik