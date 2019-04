L’armée algérienne a exécuté, ce mardi, un exercice à balle réelle près de la frontière avec la Libye, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Ces manœuvres interviennent dans le contexte de l’attaque lancée par le maréchal Haftar sur la capitale libyenne, Tripoli.

En pleine campagne militaire lancée par le maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli, l’Armée nationale populaire (ANP) algérienne a exécuté, ce mardi 16 avril, des manœuvres à balles réelles près de la frontière avec la Libye, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). L’exercice, portant le nom d’Enadjm Essati’a 2019 (l’Étoile brillante 2019), a eu lieu au niveau du champ de tir du secteur opérationnel nord-est In-Amenas.

«Cet exercice a été exécuté par les unités du Secteur Opérationnel Nord-est In-Amenas, ainsi que par des unités aériennes composées d’aéronefs et d’hélicoptères d’appui-feu, y compris un appareil de reconnaissance aérienne», est-il affirmé dans le communiqué.

Selon la même source, le général de corps d’armée Ahmed Gaid Salah, chef d’état-major de l’ANP, qui a assisté à ces séances d’entraînement, inspectera également des unités déployées le long de frontière avec la Libye.

Selon le site d’information Tout sur l’Algérie, ces manœuvres sonnent comme un avertissement adressé par le haut commandement de l’ANP au maréchal libyen. Dans la même optique, le média rappelle que ce dernier avait «rejeté plusieurs appels de la diplomatie algérienne à participer à des discussions avec les autres parties libyennes pour trouver une solution politique à la crise dans ce pays».

Depuis l’attaque terroriste, en janvier 2013, contre le complexe gazier de Tigentourine, dans la région d’In Amenas, par un groupe venu de Libye, l’ANP a renforcé le dispositif sécuritaire à la frontière avec ce pays. Elle a notamment déployé plusieurs unités de combat et augmenté le niveau de surveillance en s’appuyant sur des moyens aéroportés et des drones.

Le 5 avril, les troupes du maréchal Haftar ont atteint les banlieues de la capitale et pris le contrôle de l’aéroport international de Tripoli.

La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement du gouvernement et le meurtre de Mouammar Kadhafi en 2011, suite à une intervention illégale de l’armée française et de ses alliés de l’Otan. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales, avec notamment la présence à Tripoli du Gouvernement d’union nationale de Fayez el-Sarraj, soutenu par l’Onu et l’UE, et dans l’est, d’un parlement élu par le peuple et appuyé par l’Armée nationale libyenne du maréchal Haftar.

Source: Sputnik