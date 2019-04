Des sources proches du prince héritier d’Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed, ont fait état d’un différend entre le roi saoudien Salman et son fils, le prince héritier Mohammed.

Les EAU craignent que ce différend ne se répercute négativement sur les relations étroites avec Riyad. En fait, une « relation privilégiée » lie MBS à MBZ durant ces quatre dernières années.

Selon un rapport publié par les Affaires étrangères des Émirats arabes unis, le roi Salman a commencé depuis octobre dernier à jouer un rôle plus important dans la gestion des affaires publiques, et réduit depuis lors, certains des pouvoirs du prince héritier. Il a en outre accordé à ses proches plus de pouvoirs et une grande influence dans les décisions gouvernementaux.

Toujours selon cette source, le roi Salman a manifesté son mécontentement face aux politiques locales adoptées par son fils, une allusion à son tentative de briser l’institution religieuse (wahhabisme), connue par son partenariat avec la famille royale, au profit des élites libérales.

Le roi ne serait totalement d’accord avec la politique étrangère de son fils qui a transformé la Turquie d’un pays ami à un rival, ainsi que son hostilité envers les Frères musulmans, son animosité croissante envers l’Iran et son ouverture à ‘Israël’.

Le rapport ajoute que l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul en octobre 2018 « a sans aucun doute causé un préjudice considérable à ben Salman » et incité son père à reprendre les choses en main, au moins partiellement.

Le mois dernier, le quotidien britannique The Guardian a également noté qu’il existait des « divergences d’opinion » entre le roi et son fils. Les différends s’étaient creusés ces dernières semaines sur des questions liées à la politique étrangère, notamment la guerre contre le Yémen et les récentes manifestations au Soudan et en Algérie.

