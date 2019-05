Dans un article publié le 19 mai, le journal américain, The Washington Post évalue les tensions récemment surgies sur la donne américano-iranienne, en se focalisant sur la puissance et les capacités militaires de la RII.

Son conseil pour l’administration Trump est le suivant : « Évitez la guerre avec l’Iran, car elle risque de devenir la mère de tous les bourbiers. ». Dans cet article nous lisons :

« Ces derniers jours, le président américain Donald Trump avait temporairement atténué les tensions, avant de les ressaisir avec un tweet, dimanche : « Si l’Iran veut la guerre, ce sera la fin officielle de l’Iran. Ne menacez plus jamais les États-Unis ! »

Suite à ce tweet, les partisans de Trump ont montré un air tout aussi pugnace. À titre d’exemple, le sénateur républicain de l’État de Floride, Marco Rubio, a ainsi formulé son avertissement : “l’attaque = une réponse décisive” et le sénateur républicain d’Arkansas, Tom Cotton, a annoncé : “si l’Iran menait une attaque militaire contre les États-Unis ou nos alliés dans la région, alors je m’attendrais certainement à une riposte dévastatrice contre l’Iran”. Cette fanfaronnade est trop violente et déconnectée de la réalité. »

Le journaliste de Washington Post, Max Boot, continue ainsi son article : « J’ai passé la semaine dernière à étudier les capacités [militaires] iraniennes et je ne peux imaginer aucune option militaire [contre l’Iran] qui puisse être qualifiée de “décisive”. En outre, les coûts de cette guerre seront immenses. Tout au contraire, ce que je vois là, c’est la mère de tous les bourbiers. La guerre d’Irak – que je regrette déjà profondément d’avoir soutenu – serait “rien” en comparaison avec une guerre contre l’Iran.

L’Iran dispose d’un réseau de défense antiaérien des plus perfectionnés auquel les avions américains n’ont jamais été confrontés et c’est le système de missile S-300.

Il ne sera pas facile, ni pour la marine US (US NAVY) ni pour l’aviation américaine (USAF), d’affronter l’Iran et nous devrions subir une grande perte en vies humaines chez nos pilotes, sans oublier les gros dommages matériels qui seront causés au niveau de nos aéronefs.

D’après un rapport publié en 2011 par le Centre américain pour l’évaluation stratégique et budgétaire, l’Iran est capable de réagir aux attaques américaines avec une tactique “asymétrique”.

L’Iran est capable d’utiliser une méthode combinée, impliquant des missiles de croisière anti-navires, des drones, des sous-marins, des petits bateaux et pour combler tout cela, des mines anti-navires pour frapper les navires et les porte-avions américains se trouvant dans les eaux du golfe Persique.

L’Iran est aussi capable grâce à son arsenal balistique de viser les bases américaines dans la région. L’Iran peut aussi paralyser les réseaux informatiques américains avec des cyberattaques. »

