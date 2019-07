Il faut croire que l’ambassadeur israélien en Macédoine du nord n’a pas peur du ridicule.

Au cours de sa première rencontre avec Stevo Pendarovski, le Président de Macédoine du Nord, à Skopje, Dan Oryan a fait une démonstration de ses capacités athlétiques, en faisant le poirier dans le cabinet du Président.

Le dirigeant de la Macédoine du Nord l’a partagé sur sa page Facebook en y ajoutant une photo de la démonstration:

«Pour que cette photo, « un poirier » de l’ambassadeur d’Israël, Dan Oryan, devienne une inspiration et une preuve de plus que les exercices sont très important et parfois amusants», a écrit M.Pendarovski sur Facebook, en ponctuant son message d’une émoticône souriante.

Pour paraitre quand même sérieux, l’administration présidentielle a tenu à préciser que le Président a discuté avec l’ambassadeur des relations économiques et de la coopération dans le domaine de la sécurité.

Pour ceux qui ne le savaient pas, le tour acrobatique du diplomate israélien devrait le leur faire remarquer.

Source: Avec Sputnik