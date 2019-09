Des sources proches du Hezbollah ont confié au quotidien libanais Al-Joumhouria que la Résistance avait réussi à surprendre les forces israéliennes.

« Il n’était pas facile pour le Hezbollah de prendre pour cible, non loin d’une colonie et en plein jour, un véhicule militaire israélien, avec deux missiles Kornet, car les avions de reconnaissance de l’ennemi survolaient constamment la région, d’autant plus que l’armée israélienne s’était déjà préparée pour un acte de représailles du Hezbollah qu’il avait promis. Bien que le lieu et le moment de l’attaque du Hezbollah fussent prévisibles, la Résistance a pourtant réussi à surprendre l’ennemi. Ça, c’est une grande défaite pour le renseignement israélien. Connue pour son caractère offensif et expansionniste, l’armée israélienne est passée à la défensive pendant la dernière semaine et a arrêté tous ses agissements le long de la frontière libanaise de crainte d’une attaque de représailles du Hezbollah. C’est la raison pour laquelle le Hezbollah a ajourné un peu sa riposte pour trouver une cible et un temps convenable », ont expliqué les mêmes sources.

Et d’ajouter : « Le Hezbollah a imposé à l’ennemi un changement de fonds en comble de la donne régionale, changement qu’on pourrait comparer à une “manipulation génétique” qui a non seulement stabilisé les règles de conflit mais a renforcé les capacités de dissuasion de la Résistance. Il s’agit de la première fois depuis la guerre de l’été 2006 et la libération du Liban en 2000 que la Résistance a mené une opération militaire contre une cible israélienne depuis le sol libanais. À noter que les précédentes attaques de représailles du Hezbollah ont été lancées depuis les fermes de Chebaa occupées, tout comme les attaques qui ont suivi l’assassinat de Samir Qintar et Jihad Moghniyeh en Syrie. »

Les sources proches du Hezbollah ont souligné que les missiles tirés depuis le Liban restaient une énigme pour Israël :

« Israël croyait qu’il avait pu, grâce à la guerre de 2006, renforcer ses capacités de dissuasion et sécuriser le Nord tout en continuant de violer l’espace aérien, terrestre et naval du Liban. Cependant, le tir de deux missiles Kornet du Hezbollah depuis le sol libanais a fait disparaître toutes les illusions d’Israël et perturbé la théorie de Tel-Aviv selon laquelle Israël a le droit de faire tout ce qu’il interdit aux autres. Cette victoire de la Résistance se distingue des autres par le fait que l’ennemi israélien n’a pas osé lancer une riposte d’envergure à l’attaque du Hezbollah et qu’il s’est contenté de tirer des bombes incendiaires vers la banlieue du village Maroun al-Ras pour ainsi cacher ce qui s’est passé à Avivim avec une colonne de fumée. En effet, Benjamin Netanyahu a rétracté ses précédentes menaces selon lesquelles Israël réagirait d’une manière foudroyante à une attaque du Hezbollah. »

Les mêmes sources ont souligné que la retenue que le Premier ministre israélien avait été obligé d’adopter constituait une grande défaite pour lui, d’autant plus qu’il ne se soucie, à ce stade, que d’obtenir un autre mandat aux prochaines élections.

Les sources interviewées par Al-Joumhouria ont ensuite évoqué une analyse en provenance d’Israël selon laquelle Tel-Aviv aurait voulu duper le Hezbollah en disant que des soldats ont été blessés dans l’espoir que la Résistance se contente de cette opération et qu’elle ne songe pas à en déclencher une autre.

« Même cette version israélienne montre que Tel-Aviv craint une nouvelle confrontation avec la Résistance », ont estimé lesdites sources.

Source: Press TV