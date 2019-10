« Seuls les grandes puissances sont capables de concevoir et de fabriquer des missiles de haute précision. Leur nombre se compte sur les doigts des deux mains », a affirmé le commandant de la force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), le général Amir Ali Hajizadeh.

« Nous sommes aujourd’hui la première puissance balistique de la région et figurons parmi les 7 ou 8 premières puissances mondiales », a-t-il assuré.

« Si au niveau économique, nous avons des problèmes, la raison réside dans le fait que les responsables ternissent l’image de leurs prédécesseurs. Par contre dans le domaine militaire et balistique, ce n’est pas le cas, car les responsables de ce secteur ont toujours partagé, depuis ces 34 ans dernières années, le même avis. Si cette approche s’étend aux autres secteurs, nous n’aurons plus de problèmes », a-t-il précisé.

« Le secteur balistique fait partie de la capacité de défense du pays et il ne devrait pas être menacé par l’ennemi. L’idée de la construction de cités balistiques remonte à 1984, avant l’arrivée du premier missile dans le pays. L’excavation de tunnels se poursuit depuis. Nous avons creusé des tunnels sophistiqués dans les profondeurs du sol et des montagnes pour stocker des munitions, missiles et équipements et abriter des forces militaires », a indiqué le général Amir Ali Hajizadeh.

Source: Avec PressTV