Le ministre de la Défense et des Forces armées, le général de brigade Amir Hatami a dévoilé un nouveau véhicule blindé de pointe capable de dévier par brouillage électronique les missiles antichars et anti-blindés et un robot antichar intelligent opérant en connexion avec les drones et propres à attaquer les chars a rallié l’arsenal blindé du pays.

Il s’agit d’un véhicule blindé léger à l’épreuve des balles, baptisé Rouintane et le robot intelligent Heydar 1.

Selon le ministre iranien de la Défense, « l’avenir de la défense iranienne est rassurant ».

Le commandant en chef de l’Armée de terre iranienne, le général de brigade, Kiomars Heydari et son adjoint, le général de brigade Mohammad Hossein Daadras, assistaient à cette cérémonie.

Rouintane, véhicule invulnérable

Rouintane – mot persan qui signifie invulnérable – est un véhicule léger ultramoderne résistant aux balles à noyau en acier. Il est aux normes de la défense iranienne et protège pleinement son équipage.

Le véhicule peut être utilisé dans la lutte antiterroriste ou sur des champ de bataille. Par ailleurs, il est capable de parcourir les zones difficiles d’accès telles que les trous et les rivières.

Les derniers acquis et équipements des forces terrestres iraniennes ont été exposés, ce mercredi, lors d’une parade des unités de l’armée d e la République islamique d’Iran.

Le robot intelligent Heydar 1

Heydar 1 est un autre prouesse de l’armée. Doté de six roues actives, le robot intelligent baptisé Heydar 1 est en mesure de transporter des charges, pivoter à 360° et détecter les obstacles sur son passage. Ses cibles favorites sont des chars qu’il chasse à l’aide des drones de reconnaissance.

Drone Farpaad

L’Armée de terre iranienne a également présenté un drone baptisé Farpaad, qui peut être utilisé pour la reconnaissance et la réaction rapide. Le drone est équipé d’un pilote automatique et peut prendre des images 24 heures sur 24.

Le système de contrôle des missiles de haute précision Labayk 1

Ce système guide tous les types de missiles anti-blindés. Les tests de laboratoire, l’assemblage final du système pour les tests sur le terrain et sur le champ de bataille font partie des actions entreprises sur ce système.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le général de brigade Mohammad Hossein Daadras a déclaré que « certains pays de la région ne savaient pas utiliser le matériel militaire fabriqué par les États-Unis pour cause d’une erreur fatale: ils croient pouvoir acheter leur sécurité or celle ne s’achète pas ; elle devra être générée de l’intérieur ».

Le ministre de la Défense promet des « acquis aériens qui surprendront l’ennemi »

Le général Hatami a souligné que « l’Iran dévoilera bientôt des acquis militaires dans le secteur aérien, acquis qui surprendront l’ennemi ».

Et de poursuivre : » Nous avons besoin d’une puissance militaire rassurante dans le pays et nous en ressentons aujourd’hui plus que jamais la nécessité. Cette puissance est composée de nombreux paramètres et l’ennemi cherche à mettre à profit toute éventuelle faiblesse dans l’objectif d’affaiblir nos forces armées. Sans une force militaire digne de ce nom, tout pays ayant une position aussi stratégique que le nôtre devra ou bien capituler ou bien connaître un destin tragique ».

Hatami:

ET d’ajouter : » La République islamique d’Iran apportera une réponse ferme au moindre acte d’agression ».

Plus loin dans son discours, le ministre de la Défense a rappelé : » Au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, nous avons déclaré notre neutralité, mais le nord et le sud de notre pays ont été occupés, ce qui a marqué l’un des moments tragiques de notre histoire plurimillénaire. Après la Guerre mondiale, les dirigeants de l’époque ont pensé à tort pouvoir rester aux commandes, en étant dépendants et en obéissant les grandes puissances, mais la grande nation iranienne ne s’est pas résignée et n’a pas accepté cette dépendance, choisissant l’indépendance, la liberté, bref l’ordre islamique « .

Le général de brigade Amir Hatami a souligné que « la capacité miliaire dans le secteur aérien était un élément capital de la force militaire dont a besoin le pays ».

Et de conclure : » A un moment donné, certains pensaient par erreur que l’on pouvait ignorer le renforcement de la capacité militaire dans le secteur aérien. Aujourd’hui, il s’avère pour autant que compte tenu des menaces qui nous entourent, la DCA est un élément clé de toute force militaire digne de ce nom. Au fait, toutes les composantes de la capacité défensive doivent être prises en compte pour que nous n’ayons aucun point faible face à l’ennemi. D’où le tournant que nous vivons en ce moment dans ce secteur. Dans le secteur aérien, nous pouvons faire beaucoup plus que ce que pense notre ennemi. Tout est prêt pour manifester notre réelle puissance dans ce secteur et je promets des acquis qui surprendront nos ennemis. »

Source: Farsnews