Après 7 ans, les forces de l’armée syrienne se sont déployées dans la banlieue est de la ville de Qamichli dans la province de Hassaké, rapporte la chaîne Al-Mayadeen.

Selon l’agence officielle syrienne SANA, les unités de l’armée sont désormais déployées à partir de la ville de Qamichli, en direction de la ville d’al-Malikiyat, sur une distance de 60km.

Un convoi militaire composé de chars et d’équipements d’appui logistique en provenance de Raqqa est entré dans la cité de Tal Tamar dans la province de Hassaké.

Ces renforts se sont acheminés directement vers les positions de l’armée syrienne à Um Harmala au nord-est de la cité d’Abou Rasin et dans plusieurs autres villages de cette zone, ajoute le rapport.

Le lundi 4 novembre, l’armée syrienne a renforcé sa présence dans des localités et villages situés dans la région située entre Tal Tamar et Abou Rasin dans la banlieue sud-est de Ras al-Aïn et sur la route Darbassiya-Ras al-Aïn au nord-est de Hassaké.

Sources: Press TV, Sana