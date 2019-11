5 nouveaux équipements militaires maritimes, fabriqués par des experts iraniens devraient rallier prochainement la force navale de ce pays.

Cette annonce a été faite lors d’une exposition organisée ce samedi 30 novembre par le chef des forces maritimes iranienne, le contre-amiral Hossein Khanzadi, à l’occasion de la Journée des forces navales.

Le premier équipement est un drone qui peut décoller depuis un navire, destiné aux missions de reconnaissance.

Il dispose de 4 moteurs permettant un décollage et un atterrissement horizontal. Baptisé Palikane, il est capable de reconnaitre et de surveiller les pièces maritimes ennemies, de prendre et de transférer en direct des photos sur le déploiement tactique voire d’effectuer des opérations de recherche des équipages en cas d’accident, dans le cadre des missions de sauvetage des pièces flottantes.



Selon certains médias, un autre drone qui peut décoller depuis les navires devrait aussi être produit. Baptisé Sejjil, il est équipé de moteurs à réaction pouvant atteindre une vitesse allant jusqu’à 1.000 km/h et devrait porter des missiles d’une portée de 100 kilomètres. La marine iranienne a effectué avec succès le test de son prototype.

Le second équipement militaire qui a été annoncé par le contre-amiral iranien est le système Sorn 1 : c’est un système de secours dont la tâche est de déterminer les coordonnées, l’emplacement et l’angle des pièces flottantes ainsi que leur vitesse grâce aux jumelles tridimensionnelles et grâce aux capteurs qui y sont installés, et ce sans utiliser le système GPS.

Après analyse des informations, il fournit des informations en temps réel sur la position des pièces flottantes et leur destination à tout moment.

Il peut être installé sur les sous-marins pour les aider à déterminer avec précision leur trajectoire et leur profondeur en cas de déconnexion avec des espaces ouverts et à envoyer les informations requises aux systèmes d’armes.

Le troisième équipement annoncé est le système sous-marin JASK 2. C’est un mélange de missiles, de torpilles, de systèmes de gestion des communications et de gestion des feux, lesquels interagissent les uns avec les autres pour attaquer des cibles hostiles sous l’eau.

Le quatrième est la bombe Balabane guidée et à long terme. Elle est dotée d’ailes pliables, ce qui augmente ses capacités de précision.

Il est également question de mines maritimes baptisées Sadaf 2 , qui peuvent effectuer des missions contre des vedettes et des sous-marins.

Durant l’exposition, la fabrication du navire d’entrainement militaire Loqmane a été lancée depuis le port de Bandar Abbas. Elle a été visionnée par le système vidéo conférence.

En marge de l’exposition, l’amiral Khanzadi s’est enorgueilli des efforts de la marine iranienne qui a activement participé à la lutte contre le piratage et le terrorisme maritimes dans les eaux libres un peu partout dans le monde, pour assurer la sécurité de la flotte et les cargos de commerce du pays.

« 64 groupes de navires iraniens ont été jusqu’aujourd’hui envoyés dans les eaux libres ; le dernier s’occupe actuellement d’assurer la sécurité de la navigation et des navires de la RII en mer Rouge », a-t-il précisé.

Les experts et techniciens militaires iraniens ont fait d’énormes progrès dans la fabrication de leurs propres équipements, ce qui a rendu le pays autosuffisant en termes d’armement, a indiqué l’agence de presse iranienne.

Source: Divers