21 bases américaines et israéliennes sont dans le collimateur des missiles iraniens dans le Moyen-Orient.

C’est la teneur d’une mise en garde qui a été lancée par le général Allahnour Nourollahia, le 29 novembre dernier, a rapporté le site francophone de la télévision iranienne Press TV.

L’Iran est entièrement prêt à mener « la plus grande guerre contre son plus grand ennemi », a-t-il averti, assurant qu’Israël n’échapperait pas à une telle guerre car « Haïfa et Tel-Aviv seront rasés ».

Selon Press TV, le général Nooroullahi est l’un des principaux conseillers du commandant du Collège des officiers du Corps des gardiens de la révolution islamique.

« L’Iran est la quatrième puissance de missiles au monde après les États-Unis, la Russie et la Chine. L’Alliance militaire de l’OTAN avait prétendument averti que l’Iran pourrait lancer jusqu’à 20 000 missiles par jour, mais ce nombre pourrait en fait être plus élevé dans un futur conflit avec les États-Unis», a-t-il affirmé.

« Malheureusement, certains pays du golfe Persique sont devenus un camp militaire pour notre ennemi. Je dois dire que 21 de leurs bases constituent des cibles favorites pour nos missiles.

Et de poursuivre : « ils ne reconnaissent qu’une partie de nos capacités. Lorsqu’un pays révèle à l’ennemi non seulement ses bases de missiles souterraines, mais aussi ses « villes » de missiles, cela reflète son état de préparation et ses capacités », a dit le général en une claire allusion aux menaces de ces derniers jours par certains membres de l’OTAN contre l’Iran.

« Cela signifie que nous avons la capacité d’affronter le plus grand des ennemis », a dit le général sans oublier de souligner que les alliés régionaux de l’Amérique ne sont pas les ennemis de l’Iran : « L’Arabie saoudite et les pays de la région ne sont ni à notre niveau, ni nos ennemis. Notre ennemi est le [pays] qui est venu au Koweït et y a construit six grandes bases. Cet ennemi sait que s’il transgresse… Nous ne voulons pas faire de mal à nos voisins à moins d’y être contraints », a-t-il dit aussi, selon Press TV.

L’Iran est entouré de bases américaines plantées dans la plupart des pays qui lui sont limitrophes: le Pakistan, l’Afghanistan, l’Irak, le Koweit, le Bahreïn, les Emirats arabes unis et Oman. Grâce à sa puissance balistique, ses responsable militaires assurent les avoir dans le collimateur. Une règle essentielle régit la politique générale de ce pays: transformer les menaces en défis.