Генеральный секретарь Хезболлы призвал ливанцев проявить терпение, мудрость, сдержанность и всеобщую социальную и политическую солидарность, и не доверять Соединённым Штатам, использующим протесты в Ливане для решения своих собственных проблем и проблем Израиля вне зависимости от социальных требований самого ливанского народа.

В своей речи в пятницу, 13 декабря, в эфире «Аль Манар» Сейед Хасан Насралла сказал, что он против создания монохромного правительства, поскольку это не отвечает интересам Ливана.

Вот основные пункты его выступления.

Я хотел бы коснуться событий в Ливане, включая последние американские декларации и вмешательства, вопросы о назначении главы правительства, положения по безопасности и некоторые моменты, связанные с социальным кризисом.

Когда в любой стране мира вспыхивают демонстрации, лидеры США быстро вмешиваются в процесс, пытаясь использовать эти протесты таким образом, чтобы они служили их интересам и их планам, а не тому, к чему стремятся протестующие. Они хотят показать миру, будто бы они являются теми, кто направляет эти протесты. Это то, что произошло во время «арабской весны», в Латинской Америке, Гонконге и даже в союзных США странах. Это обычное поведение для американцев, и это их правило.

Что касается протестов в Ливане, то мы уже слышали заявления по ним от самых различных американских чиновников, вплоть до представителя США в ООН Келли Крафт и госсекретаря Майка Помпео.

Крафт сказала, что протесты будут продолжаться в Ливане, Сирии, Йемене и в других местах, где есть влияние со стороны Ирана, а не там, где есть социальные кризисы, так как они являются частью политики давления на ИРИ, осуществляемой Соединёнными Штатами.

Американцы предполагали, что протесты в Ливане будут направлены против Ирана и Сопротивления. Некоторые арабские и иностранные СМИ пытались помочь им в реализации этой задачи.

Однако на практике это не соответствует действительности, так как подлинные требования протестующих связаны с социальными и внутриполитическими вопросами. Больше того, демонстранты даже потребовали, чтобы Хезболла участвовала вместе с ними в акциях протеста.

Таким образом, либо американцы намеренно обманывают мир, либо это их подлинное заблуждение, являющееся следствием ложной информации, поставляемой им их агентами. Вообще, многие провалы американской внешней политики в мире связаны с дезинформацией, исходящей от их агентов.

Сегодня американцы хотят использовать эти протесты, утверждая, что кризис в Ливане вызван Хезболлой. Помпео заявил, что готов помочь Ливану избавиться от нависшей над ним угрозы, устранив Хезболлу из правительства, правительственных учреждений и палаты представителей. Тем не менее, вследствие большой поддержки населения, которую она получает, Хезболлу невозможно вывести из парламента, как бы о том ни мечтал Майк Помпео.

Также имеют место и израильские заявления, в которых говорится, что это историческая возможность ослабить Хезболлу и добиться определённых уступок в соглашении с Ливаном по нефти и газу.

Израильтяне строят стену на границе, потому что Сопротивление оставило этот вопрос на усмотрение ливанского правительства. Но если бы Сопротивление выступило против, то израильтяне тысячи раз бы подумали, прежде чем сделать этот шаг. То же самое касается и добычи нефти в региональных водах.

Американцы и сионисты, не сумев победить Хезболлу напрямую, хотят воспользоваться протестами, чтобы покончить с опасностью Хезболлы.

Мы гордимся тем, что представляем первую реальную опасность для сионистского образования. Хезболла – это первая преграда израильским амбициям по земле, воде и нефти.

Хезболла представляет опасность для американских, а не ливанских интересов и является защитницей ценностей и достоинства Ливана. Американцы и израильтяне на протяжении десятилетий не могли решить проблему, связанную с Сопротивлением, и поэтому теперь они пытаются с этой целью использовать и шантажировать ливанский народ.

Это ничто иное как американский шантаж, согласно которому ливанцы должны отказаться от своей оборонительной силы, которой является Сопротивление, чтобы получить некую условную помощь от США.

Вы доверяете обещаниям США? Я вам советую не делать этого. Посмотрите, как США отрекаются от своих союзников. Некоторые арабские страны отказались от своей стратегии роли и силы в обмен на некоторую помощь США. Видите ли вы, что впоследствии они, действительно, вышли из своих кризисов? Посмотрите, как некогда влиятельные страны, подчинившись воле США, стали униженными и заурядными. Нас с вами ставят перед выбором отказаться от нашего суверенитета и нашей независимости. Это чистая провокация США против ливанских граждан.

Ливан сталкивается с этим кризисом из-за общественных и разногласий. Если мы решим объединиться во благо страны, мы сможем выйти из кризиса и спасти Ливан.

Все те, кто хочет участвовать в демонстрациях в Ливане и странах региона, не должны позволять американцам и израильтянам эксплуатировать свои протесты, иначе это станет большой потерей.

Некоторые внешние стороны (государства Персидского залива) умышленно искажают или измышляют заявления иранских официальных лиц с целью провоцировать некоторых ливанцев и подстрекать их против Ирана. Делается это, чтобы вводить в заблуждение главу государства, Хезболлу и её союзников.

Это касается и недавнего вымышленного заявления якобы иранского чиновника, в котором тот как будто бы заявил, что «Иран ответит на любое нападение на него, и ответ будет с ливанских территорий». Хезболла немедленно связалась со своими иранскими союзниками, чтобы спросить об этом заявлении, и Иран на вопрос о его подлинности ответил отрицательно.

Некоторые считают, что если Иран подвергнется нападению, он будет полагаться на своих союзников, чтобы защитить себя. Но Иран не примет того, чтобы кто-то другой ответил на вызов ему вместо него. Если его союзники захотят принять меры, то это будет их собственное решение.

Что касается вопроса о правительстве, то я уже дал понять, что мы отвергаем отставку правительства, потому что формирование нового кабинета займёт время, а вакуум власти не пригоден для актуальной экономической и социальной ситуации.

Сегодня мы надеемся, что консультации вскоре завершатся назначением человека на пост премьер-министра после получения им большинства голосов от парламентских блоков. Однако формирование правительства не будет лёгким, и всё это означает, что ливанцы при этом теряют время.

Если бы правительство не подало в отставку, а протесты продолжались, многие реформы в интересах ливанского народа могли бы быть осуществлены.

Когда премьер-министр Саад Харири подал в отставку, некоторые считали, что одержали победу, в то время как на самом деле – отняли время у ливанцев, и ситуация после того – лишь ухудшилась: возникли проблемы в целых секторах экономики, таких как топливо и пекарни, банковская сфера и пр., что повлекло за собой столкновения на улицах.

С тех пор, как правительство подало в отставку, мы больше не говорим о голоде или проблемах трудоустройства, а спорим лишь вокруг имени главы следующего кабинета и того, чего хотят американцы и европейцы по данной теме повестки.

Политические партии и парламентское большинство теперь должны сосредоточиться на формировании правительства.

Существует четыре варианта выбора.

Во-первых, это формирование монохромного правительства, в которое входят партии, составляющие парламентское большинство, в частности КПЛ, Хезболла, движения “Амаль” и “Марада” Сулеймана Франжье. Наши политические оппоненты настаивали на этом варианте, в то время как в нашей политической команде некоторые поддерживали его, а некоторые – нет. Однако мы видим, что этот вариант нарушает Национальный пакт и некоторые статьи Конституции. И в соответствии с национальными интересами мы, как Хезболла, так и Амаль, отказываемся от монохромного правительства. Когда в большинстве были они, мы требовали правительства национального единства, и сегодня, когда мы сами стали большинством, мы по-прежнему придерживаемся того же требования.

Правительство национального единства могло бы лучше защищать интересы страны. Ситуация в стране нуждается в правительстве, которое несёт ответственность, и такое правительство не должно быть одного цвета, потому что это приведёт к дестабилизации, а кризис нуждается в единстве всех. Любой кабинет, который хочет разрешить нынешний кризис, должен сначала обеспечить спокойствие и стабильность в стране.

Этого нельзя достичь в контексте формирования монохромного правительства, которое рискует вызвать напряжённость и политическую эскалацию на внутренней арене. Такое правительство будет считаться правительством Хезболлы на международном уровне, что не отвечает интересам ливанского народа.

Второй вариант, против которого мы выступаем – это формирование монохромного правительства из политических противников нынешнего (парламентского) большинства. Но как может монохромное правительство справиться с кризисом такого масштаба? Кроме того, как они получат доверие Парламента, когда мы представляем парламентское большинство?

Монохромное правительство, будь то правительство нашей или другой партии, было бы плохим выбором и не помогло бы спасти страну.

Третий и четвёртый варианты – это партнёрские правительства, в которых принимают участие протестующие делегаты, что не представляет проблемы для Хезболлы. Пока что я не знаю, как это может произойти на практике, поскольку протестующие не были способны выбрать руководство и сформировать делегацию для визита к президенту.

Третий вариант – это партнёрское правительство, возглавляемое Саадом Харири, а четвёртый вариант – это партнёрское правительство, возглавляемое кем-то другим. Третий вариант не был реализован, потому что Харири поставил неприемлемые для нашего лагеря условия, и поэтому мы перешли к четвёртому варианту.

Харири выдвинул несколько суннитских кандидатов, в том числе Мохаммада Сафади, Бахиге Таббара и Самира Хатиба. Мы не предложили ни одного из этих имен, но приняли их все. Третий и четвертый варианты всё ещё находятся на рассмотрении.

До сих пор в парламентских блоках не было согласовано ни одно конкретное имя премьер-министра, и мы надеемся, что после консультаций в понедельник мандат будет предоставлен любому человеку, имеющему необходимые голоса. После его назначения мы будем сотрудничать, чтобы сформировать правительство как можно скорее. Важно сформировать такое правительство, которое могло бы провести реформы, и так же, как мы отказались от правительства, которое не включает в себя Будущее движение, мы откажемся от правительства, которое не включает Свободное патриотическое движение.

Я благодарю ливанцев, которые проявили терпение в связи с блокированием дорог, так как некоторые силы работали на то, чтобы спровоцировать в сложившейся ситуации хаос. До сих пор людям удалось не попасть в ловушку с мятежом. И сегодня я приглашаю ливанцев к большему терпению, чтобы вражеским сторонам не удалось вовлечь их в столкновения.

Очевидно, что возросла серьёзность намерений ливанской армии и сил безопасности разблокировать перекрытые дороги и контролировать ситуацию с безопасностью.

СМИ Персидского залива обвиняют Хезболлу и Амаль в том, что дескать это они стоят за беспорядками, однако это не так. Мы проявили большую сдержанность и сумели обуздать ситуацию. Братья из Хезболлы и Амаль сформировали комитеты по контролю улицы, и невзирая на провокации мы много там работали. Нужно проявлять осознанность, контролировать нервы и проявлять выносливость. Я призываю раздражённых молодых людей к спокойствию и терпению, чтобы не втянуть страну в хаос. Мы должны нести ответственность за то, чтобы не дать врагу воспользоваться происходящим.

Если мы решим выйти на улицы, то мы будем хорошо организованы, и наши цели будут чётко объявлены.

У тех, кто блокирует дороги, нет ни политической, ни социальной программы.

Силы безопасности делают всё возможное, чтобы поддерживать стабильность и запрещать закрытие дорог. Мы призываем силы безопасности и армию продолжать работать, чтобы дороги оставались открытыми, не дожидаясь часа вмешательства.

Мы призываем временное правительство выполнять свои обязанности в той мере, в которой закон наделяет его полномочиями, особенно если для согласования нового кабинета потребуется больше времени.

До этого времени жители Ливана должны нести ответственность за то, что мы называем социальной солидарностью.

Мы призываем владельцев бизнеса не использовать этот кризис для повышения цен на свою продукцию, а вместо того снизить цены и размер получаемой прибыли, до тех пор, пока мы вместе не пройдем этот этап. Никто не должен манипулировать или извлекать выгоду из чего-либо, связанного с хлебом, лекарствами, топливом и т. д. Они не должны использоваться, как инструменты давления.

Обстоятельства требуют от нас проявления всеобщей солидарности, чтобы преодолеть всем вместе этот кризис.

Source: Al-Manar