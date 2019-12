Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue russe Sergueï Lavrov, ont entamé un dialogue portant sur les relations bilatérales, le Plan global d’action conjoint (PGAC) et les questions régionales et internationales.

« Contrairement aux États-Unis, l’Iran et la Russie s’emploient à établir la paix et la stabilité dans la région. Les plans proposés à cet effet par Téhéran et Moscou en sont révélateurs », a affirmé Zarif.

« Téhéran et Moscou entretiennent actuellement les meilleures relations de leur histoire », a assuré le ministre iranien selon qui ces relations revêtent une importance stratégique pour ces deux pays importants de la région. Les relations se poursuivront avec le voisin russe, une puissance internationale, conformément à la volonté des responsables de la RII, a précisé le ministre iranien.

« Contrairement à ceux qui soufflent sur les braises de la guerre, l’Iran et la Russie ont présenté chacun une proposition importante quasiment identique à celle de l’autre pour instaurer la paix et la stabilité dans la région », a précisé le chef de la diplomatie iranienne.

« Le dialogue russe dans le golfe Persique et l’initiative de paix d’Hormuz s’inscrivent dans le cadre d’une telle politique », a souligné M. Zarif.

« Les manœuvres menées conjointement par l’Iran, la Russie et la Chine témoignent de notre partenariat pour la paix dans la région », a-t-il confié.

« Contrairement aux États-Unis qui ont manqué à leurs engagements internationaux, l’Iran et la Russie mettent l’accent sur l’attachement au PGAC. Nous remercions la Russie pour ses points de vue positifs à cet égard », a fait remarquer M. Zarif.

« Les Etats-unis à des milliers de kilomètres loin de leurs frontières ils ont plongé le peuple irakien et syrien dans le sang sous prétexte de défendre leur droit . Le récent incident à Bagdad, capitale irakienne est un exemple des actions américaines dans la région », a déploré le chef de la diplomatie iranienne.

« Les coopérations de l’Iran et la Russie, dans le cadre du sommet d’Astana est un exemple réussi de leurs coopérations conjointes pour réinstaurer la paix en Syrie. J’espère que nous nous entretiendrons, lors de notre rencontre d’aujourd’hui, des questions régionales et internationales, de la Syrie, de l’Irak et du PGAC », a-t-il poursuivi.

Lavrov a qualifié de pertinente la visite à Moscou de son homologue iranien. « Nous partageons les mêmes points de vue en ce qui concerne la plupart des questions régionales et internationales. Les initiatives pacifistes entre les deux pays en témoignent », a-t-il souligné.

« Le retrait unilatéral des États-Unis du PGAC est illégal et contraire à la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous devons tous nous employer au maintien de cet accord », a souligné le ministre russe des Affaires étrangères.

Les relations bilatérales, les questions régionales dont la situation dans le golfe Persique, la Syrie, l’Afghanistan ont été au menu de la rencontre ZarifLavrov.

Selon certaines informations, Zarif est attendu ce lundi en Chine.

« Après sa visite en Russie, le ministre iranien des Affaires étrangères se rendra ce lundi 30 décembre en Chine », a annoncé la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying.

« Cette visite sera effectuée à l’invitation du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi », selon ce rapport.

Source: PressTV