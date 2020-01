A peine quelques heures après l’attentat terroriste US qui a coûté la vie le 3 janvier à Bagdad au commandant en chef de l’axe anti-colonialiste et anti-impérialiste de la Résistance, Mike Pompeo est apparu à l’antenne de Fox News pour reprocher à la France, à la Grande-Bretagne et à l’Allemagne de « ne pas avoir été utiles », ou en d’autres termes de ne pas avoir apporté leur soutien plein et entier à l’un des actes les plus pernicieux et les abjects jamais commis par l’administration US depuis qu’elle existe, à savoir une opération terroriste revendiquée haut et fort contre un responsable étatique sur le territoire d’un autre État, opération dont un lointain et vague remake fin 19ème siècle à Sarajevo a déclenché la Première Guerre mondiale.

Deux jours plus tard, le président français, Emmanuel Macron s’est précipité sur le téléphone, tel un acolyte aux ordres, et ce, au mépris total des intérêts de la France et des Français, pour appeler Trump et lui faire part de « l’entière solidarité » de la France « avec les alliés » dans la guerre totale que les Américains ont déclenchée contre l’Iran.

Le président des Français n’a pas eu honte de se réjouir en termes à peine voilés du lâche assassinat du héros de la guerre anti-terroriste, Soleimani, sans les efforts de qui, l’Europe en général et la France en particulier aurait connu des centaines voire des milliers « Charlie Hebdo », de « Bataclan », de « Nice »…

Mais Macron n’en est pas resté là : dans la foulée, il a cru bon » exprimer sa préoccupation concernant les activités déstabilisatrices de la Force Qods sous l’autorité du général Qassem Soleimani » comme pour justifier son assassinat et « rappelé la nécessité que l’Iran y mette maintenant un terme ». Bref, Macron a déclaré la guerre à l’Iran au nom de la France.

Mais les Français dans tout cela? Ont-ils été consultés au préalable? Sont-ils prêts à faire don du sang de leurs fils pour que l’occupation sanglante et éhontée des USA en Asie de l’Ouest se poursuive? Et pour quelle contrepartie?

En Syrie où la France sert d’acolyte aux USA, elle n’a même pas eu les miettes. Idem en Irak, au Yémen et ailleurs. N’est-ce pas que l’Amérique avec qui Macron « se dit solidaire » dans le meurtre de Soleimani s’est retiré de l’accord de Vienne dans le stricte objectif de porter atteinte aux intérêts de Total, de Peugeot et Cie…

En décembre quand la ministre française des Armée a eu l’imprudence d’annoncer la création d’une coalition de guerre maritime européenne dans le golfe Persique, elle a engagé systématiquement la France dans une potentielle face-a- face maritime contre l’Iran.

Mais les choses sont bien différentes désormais. On n’est plus au niveau des actes fantaisistes, des lèches-bottes propre à plaire à Washington. Si la France comme elle l’a déjà affirmé en réaction aux frappes israéliennes du 23 décembre contre des cibles de la Résistance au sud de Damas, « s’estime entièrement engagée » par la sécurité d’Israël et désormais des États-Unis, les forces militaires et les intérêts français dans la région et au monde sont en jeu. Ils pourraient constituer une cible pour l’Iran.

Mais les délires de l’équipe au pouvoir à l’Élysée qui a hâte d’entraîner le pays dans une troisième guerre mondiale quitter à fuir ses responsabilités intérieures n’en sont pas restés là.

Quelques heures après que le Parlement irakien eut voté l’expulsion des « troupes étrangères » d’Irak, le chef de la diplomatie française a proféré que la prétendue coalition internationale anti-Daech devrait rester en Irak et en Syrie.

Jean-Yves Le Drian, a déclaré dimanche qu’il s’était entretenu par téléphone avec le Premier ministre irakien et a souligné l’importance de permettre à la prétendue coalition internationale anti-Daech de lutter contre ce groupe terroriste en Irak et en Syrie.

Ceci veut dire que la France a choisi là aussi la voie de la confrontation non pas pour préserver les intérêts de la nation française pour servir les intérêts de l’Empire désormais en déclin.

Ce matin, la presse internationale a fait état de nouvelles anti-iraniennes venues du trio France-Grande-Bretagne-Allemagne. Il dit vouloir faire revenir les sanctions onusiennes contre l’Iran!

Une réaction somme toute totalement déplacée puisque l’accord de Vienne est mort et l’espoir de la renaissance d’une Europe souveraine avec!

Reste que le peuple français, pris en otage par les affidées de Tel-Aviv et de Washington risque d’avoir à compter lui aussi, à l’instar du peuple américain d’ici quelques temps les cercueils de ses soldats … enfin s’il décide de suivre la voie tracée par Jupiter… Un premier élément de la riposte a été donné ces derniers jours …Ces 80 millions d’Iraniens qui ont inhumé Soleimani aux cris « Vengeance »! C’est à eux que la France vient de déclarer la guerre….

Source: PressTV