Le Hezbollah a affirmé que « le peuple irakien a confirmé aujourd’hui, une fois de plus, son rejet absolu de l’occupation américaine de son pays », soulignant que « les foules millionnaires qui remplissaient les rues et les places de Bagdad ont scandé que le peuple irakien libre et fier restera mécontant de l’occupation qui persiste à rester sur le sol de la patrie ».

Le Hezbollah a salué dans un communiqué ce vendredi, « ces masses bénies et loyales, qui ont confirmé l’unité du peuple irakien et se sont rassemblées face à l’occupation et à l’hégémonie américaine », notant » la capitale irakienne a exprimé ses positions chères et courageuses qui expriment réellement l’état de la nation arabe et islamique qui en a marre de l’occupation américaine et de son hégémonie sur ses ressources ».

Le texte poursuit : « on espère que cela constituera le début de mouvements et de manifestations massifs dans les pays arabes et islamiques et résultera à libérer toute notre région de l’occupation et de ses outils ».

Le Hezbollah a conclu que « le grand peuple irakien, avec toutes ses factions, partis et diverses tendances politiques, sera fidèle à cette grande marche, à ses principes, objectifs et slogans, et s’efforcera de les traduire sur le terrain afin qu’ils servent de point de départ à un Irak autonome, unifié, cher, indépendant, libre de forces d’occupation étrangères et de leurs outils. »

Source: Al-Manar