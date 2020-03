Le président américain Donald Trump a annoncé, mercredi 11 mars, la suspension pour trente jours de l’entrée aux Etats-Unis des voyageurs ayant récemment séjourné en Europe, à l’exception des citoyens américains.

« J’ai décidé de prendre des actions fortes mais nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains », a annoncé M. Trump lors d’une allocution solennelle – par moments confuse – depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche.

« Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d’Europe vers les Etats-Unis pour les 30 prochains jours », a-t-il ajouté, déplorant que l’Union européenne n’ait pas pris « les mêmes précautions ».

Cette mesure, qui entrera en vigueur vendredi à minuit heure de Washington (04H00 GMT samedi), ne concernera pas le Royaume-Uni, a précisé le milliardaire républicain.

Elle s’appliquera à toute personne ayant séjourné dans l’espace Schengen au cours des 14 jours précédant leur arrivée prévue aux Etats-Unis, à l’exception des Américains et des résidents permanents.

Fait sans précédent, le département d’Etat a exhorté dans la foulée les Américains à éviter tout voyage à l’étranger.

Les prix du pétrole chutaient de plus de 6% jeudi matin en Asie après le discours du président américain, et les Bourses de Tokyo et de Hong Kong dégringolaient elles aussi lourdement. La Bourse australienne a connu sa pire journée (-7,4%) depuis la crise de 2008.

« Virus étranger »

Au cours de son allocution de dix minutes, Trump a par ailleurs qualifié le nouveau coronavirus de « virus étranger ».

Il y a quelques jours, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait provoqué une polémique, et l’ire de Pékin, en parlant lui de « virus de Wuhan ».

Donald Trump a été accusé par nombre d’élus et de scientifiques de vouloir minimiser la crise et d’envoyer des messages incohérents, parfois en contradiction avec ceux des autorités sanitaires.

Quelques heures avant l’allocution présidentielle, le directeur des Centres de détection et de prévention des maladies (CDC) Robert Redfield avait estimé que le principal risque de propagation de l’épidémie pour les Etats-Unis, où un millier de cas ont été recensés, venait du Vieux continent.

« La vraie menace pour nous, c’est désormais l’Europe », avait-il affirmé.

« C’est de là qu’arrivent les cas. Pour dire les choses clairement, l’Europe est la nouvelle Chine ».

Plus de 20.000 personnes (22.307) ont été contaminées en Europe, et 930 en sont mortes.

Dans le monde, 124.101 cas d’infection ont été recensés dans 113 pays et territoires, causant la mort de 4.566 personnes, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 17H00 GMT.

Désormais qualifié de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, le Covid-19 perturbe chaque jour davantage la vie quotidienne des populations affectées, de la limitation des déplacements aux fermetures en cascade de lieux publics ou aux restrictions du nombre de personnes pouvant se rassembler.

Les 60 millions d’Italiens ont été appelés à rester chez eux mercredi pour la deuxième journée consécutive.

Dans la soirée, le gouvernement a décrété la fermeture de tous les commerces, sauf pour l’alimentation et la santé. L’Italie compte désormais plus de 12.000 cas, dont 827 morts.

La pandémie continue aussi de semer le chaos

Aggravation aussi en Espagne, où les cas ont presque quadruplé depuis dimanche pour dépasser les 2.000. Les écoles de la région de Madrid ont été fermées.

Le Danemark a quant à lui interdit tout rassemblement de plus de 100 personnes et a prié les fonctionnaires de rester chez eux. La Grèce, quant à elle, a déploré jeudi son premier décès.

Confrontés aux craintes d’une crise économique majeure, les grands argentiers de la planète ont annoncé des aides souvent massives, l’Allemagne se disant par exemple pour la première fois prête à renoncer à la sacro-sainte règle du zéro déficit budgétaire, souvent critiquée à l’étranger.

La Banque centrale européenne (BCE) doit dévoiler un train de mesures jeudi.

L’Australie, craignant une récession, a annoncé un plan de relance de plus de 10 milliards d’euros.

Après Boston, la ville de New York a reporté sa traditionnelle parade de la St Patrick’s Day du 17 mars, événement festif qui rassemble chaque année quelque deux millions de personnes.

Selon le New York Times, rien n’avait jamais empêché la parade d’avoir lieu à la date prévue en plus de deux siècles et demi d’existence, même les guerres mondiales.

La pandémie continue aussi de semer le chaos dans le calendrier sportif.

Aux Etats-Unis, la NBA a suspendu tous les matches de basket de la saison après un cas de coronavirus chez un joueur de Utah.

Et la confédération sud-américaine de football (Conmebol) a annoncé avoir demandé mercredi à la Fifa de reporter ses éliminatoires à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

En Chine, point de départ de l’épidémie, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes a chuté jeudi à 15, au plus bas depuis le début de la publication des statistiques mi-janvier. Le nombre de nouveaux cas est également en nette baisse en Corée du Sud.

