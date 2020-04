Certifiées par l’Institut marocain de normalisation, deux entreprises de production de tissus se sont lancées dans la fabrication de masques de protection, informe L’Économiste. Elles tablent, avec huit autres entreprises en attente des certifications, sur un objectif de production de 80 millions d’unités.

En pleine crise sanitaire au Maroc en raison de l’épidémie du Covid-19, alors que le pays connaît comme de nombreux autres dans le monde une pénurie de masques de protection, des entreprises de l’industrie du textile se mobilisent pour pallier le manque, voire faire en sorte que le royaume chérifien devienne autosuffisant, indique le site d’information L’Économiste.

Ainsi, le média informe que deux entreprises privées ont déjà commencé la production après avoir reçu le feu vert de l’Institut marocain de normalisation (IMANOR) qui leur a délivré des certifications d’une durée d’un mois. Il s’agit des sociétés Micagricol à Casablanca et IKS à Marrakech.

L’Économiste fait savoir que Micagricol, qui s’est convertie depuis une semaine, arrive à fabriquer 500.000 masques par jour, et peut-être bientôt 800.000 unités.

Par ailleurs, huit autres entreprises qui ont l’intention de se reconvertir visent, avec les deux premières certifiées, un objectif de production de 80 millions de masques. De quoi rendre le pays autosuffisant.

Le prix unitaire de vente d’un masque sera d’un dirham (neuf centimes d’euro). Ils seront vendus sous forme de paquets de 10 ou de 50 unités.

D’autres entreprises en attente de certification

Malgré l’urgence, les autorités marocaines ne se laissent pas aller à la facilité. Elles imposent un cahier des charges strict aux entreprises désireuses de se convertir à la fabrication de masques de protection.

En effet, «les masques barrières doivent répondre à un certain nombre de caractéristiques», précise à L’Économiste un responsable d’IMANOR. «Ils doivent surtout limiter la projection de gouttelettes de l’usager potentiellement atteint de coronavirus sur son voisinage», explique-t-il, ajoutant qu’ils doivent «protéger contre toute attaque externe sans gêner la respiration».

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 2 avril, le ministère marocain de la Santé indique que 607 cas de contamination au coronavirus sont pris en charge dans les hôpitaux. 40 personnes sont décédées et 29 ont guéri. La distribution régionale montre que les régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès concentrent plus de 60% des cas de contamination au coronavirus recensés au Maroc.

Source: Sputnik