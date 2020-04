Une nouvelle organisation irakienne a revendiqué une attaque réalisée le mercredi 8 avril contre un convoi de l’armée américaine en diffusant une vidéo de l’opération.

On y voit un convoi de véhicules se dirigeant depuis la province d’Arbil en direction de celle de Salaheddine, avant d’être soufflé par deux engins explosifs successifs, à une minute d’intervalle.

On entend une voix dire : « ce sont les effectifs de l’armée d’occupation. Labbayka ya Mahdi (A tes ordres O Mahdi) », en allusion au 12ème imam de la lignée des imams du chiisme duodécimain.

Cette organisation est baptisée Résistance islamique d’Irak- Gens de la caverne. Ce terme désigne le titre d’une sourate du Saint Coran.

« Au nom de Dieu le Tout Puissant. Goute après goute. Elle a commencé depuis quelques jours. Elle ne s’arrêtera qu’avec le départ du dernier cadavre américain », a posté cette organisation sur Twitter.

Dans un communiqué envoyé à la presse, datant du 9 avril 2020, elle a écrit: « Les moujahidines de la Résistance islamique (Formations de l’unité de génie et de sabotage) ont visé un convoi de soutien logitique de l’ennemi américain, lors de son passage dans la région Al-Awaynate, dans la province de Salaheddine. L’opération a occasionné des pertes dans les vies et dans les équipements et a détruit une bonne partie des véhicules de l’ennemi, et ce le 8/4/2020, qui correspond à la nuit du 15 Chaabane »

L’armée américaine n’a pas commenté cette information.

Selon la télévision libanaise al-Mayadeen, les Américains se sont abstenus le 10 du mois de février dernier de reconnaitre une attaque qui a réellement eu lieu contre un convoi de véhicules appartenant à une société de sécurité, chargée de transporter des équipements militaires de l’ambassade américaine à Bagdad.

Plusieurs factions militaires irakiennes ont juré de venger l’assassinat d’Abou Mahdi al-Mohandes, du numéro deux du Hachd al-Chaabi, les forces de mobilisation populaires qui ont combattu Daech avec l’aide de l’Iran et qui ont été intégrées dans l’armée irakienne. Il avait été tué, le 3 janvier, au côté du chef de la force Al-Qods des gardiens de la révolution iranienne, le général Qassem Soleimani, dans un raid américain, ainsi que 10 de leurs compagnons irakiens et iraniens.

Depuis le Parlement irakien a voté une résolution réclamant le départ des forces de la Coalition internationale dirigée par les USA et le gouvernement d’Adel Abdel Mahdi a faite de même dans un message adressé aux Américains.

Mais ces demandes sont restées lettres mortes. Les factions irakiennes ont alors annoncé le lancement de la résistance contre les forces américaines. Plus de 20 opérations ont été réalisées depuis.

