L’ambassade russe à Damas a fait état de la remise d’un nouveau lot de chasseurs MiG-29 à la Syrie dans le cadre de la coopération militaro-technique entre les pays.

La Russie a livré un nouveau lot d’avions de chasse MiG-29 à la Syrie, a annoncé l’ambassade russe à Damas.

«L’Armée arabe syrienne a reçu une deuxième livraison de chasseurs modernes MiG-29 de la Russie», a fait savoir la mission diplomatique sur sa page Twitter.

Selon l’ambassade, la livraison a été réalisée dans le cadre de la coopération militaro-technique entre les deux pays. Les pilotes syriens ont déjà commencé à exploiter les nouveaux appareils.

Le 30 mai dernier, l’agence de presse officielle syrienne Sana avait fait état de la remise de chasseurs MiG-29 aux forces armées syriennes à la base aérienne russe de Hmeimim.

Le Mikoyan-Gourevitch MiG-29 (code Otan: Fulcrum) est un avion de chasse de suprématie aérienne développé au début des années 1970. Doté d’un rayon d’action de plus de 1.400 kilomètres et d’un plafond de plus de 18.000 mètres, il est capable de développer une vitesse allant jusqu’à 2.400 kilomètres/heure.

Source: Sputnik