Des scientifiques américains ont conclu que les locaux renfermant de nombreuses personnes restent les endroits où le risque de contracter le Covid-19 est le plus fort, compte tenu du fait que dans des salles à faible ventilation, le virus peut rester actif pendant plusieurs heures.

Les lieux les plus dangereux en ce qui concerne la menace de propagation du coronavirus sont ceux qui regroupent du monde, comme les bureaux, les cinémas, les églises et les théâtres, indique une étude des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies.

En même temps, l’étude estime très faible la probabilité de se faire infecter par le virus reposant sur une surface ou en suspension dans l’air. Le personnel des Centres a également conclu qu’il fallait des milliers de particules virales pour être contaminé.

Les scientifiques ont analysé qu’une vingtaine de ces dernières restent dans l’air par minute pendant la respiration d’un porteur du virus. Alors que quand il parle, il peut en excréter environ 200, et près de 200 millions s’il se met à tousser.

En outre, dans une salle à la ventilation faible, le virus peut rester actif pendant plusieurs heures.

À cet égard, les spécialistes ont conclu que le risque le plus élevé d’être infecté se concentrait surtout dans les stades ou les salles de concerts, au cinéma, au travail et à l’école, et d’autres locaux fermés où sont regroupées de nombreuses personnes.

Source: Sputnik