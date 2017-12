Le chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas a affirmé détenir des informations selon lesquelles l’administration américaine va prendre de nouvelle décisions sur Jérusalem al-Quds et la cause palestinienne allant dans le sens de la reconnaissance de la judaïté de l’Etat d’Israël.

Ismaïl Haniyeh a indiqué que Washington compte aussi reconnaitre l’annexion des colonies de Jérusalem et éliminer le droit de retour des Palestiniens.

« Trump ne possède pas Al-Quds pour qu’il l’offre à Israël. Al-Quds unifiée est la capitale de l’Etat palestinien. Même la nation arabe et islamique ne peut la concéder », a-t-il ajouté, lors d’un discours au cours de la conférence mondiale d’al-Quds organisée ce samedi à Gaza . D’après lui, cette nation « devrait construire une nouvelle stratégie pour faire face aux décisions sur Al-Quds et la cause palestiniennes et aller au delà des réactions vers les prises de positions »

Il a dit aussi : « notre peuple n’admettra ni ne permettra que des négociations aient lieu sur Al-Quds afin de la concéder … Al-Quds est le titre de la cause palestinienne ».

M. Haniyeh a accusé les autorités de l’occupation israélienne de tenter de falsifier les symboles religieux d’al-Quds pour prouver qu’elles détiennent un droit sur elle.

« Ce que fait l’occupation est invalide et devrait négligeable . Elle ne peut changer les faits historiques et géographiques … On ne peut pas dire que la Palestine est aux frontières de 1967. Palestine est une, de la mer au fleuve », a-t-il répliqué.

Selon lui, il est nécessaire de réviser globalement le processus du règlement depuis ses débuts et déclarer la fin des accords d’Oslo.

« L’Autorité palestinienne se doit de prendre des positions décisives. Nous lui demandons d’ôter la main de la résistance et de l’intifada », a-t-il poursuivi.

M. Haniyeh a assuré que le Hamas poursuivra la bataille d’Al-Quds jusqu’à la fin, quelque soient les sacrifices qu’il faut consentir.

Sources: Al-Mayadeen; Sputnik