Le magazine américain Foreign Policy a révélé que les Emirats arabes Unis ont payé de sommes astronomiques à d’anciens officiers de la CIA pour édifier un empire d’espionnage dans la région du Golfe persique.

Certains de ces entraineurs américains pourraient percevoir la somme de 1.000 par jour, alors qu’ils séjournent dans des hôtels 5 Etoiles.

Parmi eux figure un ancien officier des renseignements qui s’appellent Larry Sachez. Ayant lancé un programme de partenariat entre la CIA et la police de New York, destiné à surveiller les Musulmans dans les mosquées, les bibliothèques et ailleurs, il est actuellement très proche du prince héritier d’Abu Dhabi cheikh Mohamad Ben Zayed.

A l’instar d’Eric Prince, le fondateur de Black Water pour les services sécuritaires et qui a contribué à la formation d’une brigade de mercenaires étrangers à Abu Dhabi ainsi que Richard Clark, le chef exécutif de la société Good Harbor pour les risques sécuritaires et qui est actuellement le conseiller du prince héritier.

Des fonctionnaires émiratis font l’objet de sessions pour leur inculquer les principes et les outils d’espionnage à Abu Dhabi, et plus précisément dans un site situé à proximité du port Zayed et dans un autre situé à une heure, baptisée l’Académie.

On leur apprend entre autre à travailler dans le cadre d’une équipe de surveillance de 4 à 6 personnes, sur la manière de recruter un agent, et les différents moyens de fausser les pièces d’identité, ainsi que le maniement des pistolets.

Selon Sanchez, ce service des renseignements et d’espionnage émirati sera focalisé sur les activités externes : au Yémen, en Iran, en Syrie, en Libye, au Qatar, et en Erythrée.

Une source a dit pour le Foreign Policy que les Emiratis craignent par dessus tout d’être largués par les Occidentaux et voudraient se protéger.

Force est de constater que l’article du Foreign Policy s’efforce de présenter ce projet comme étant exclusivement défensif. Quoique la politique des EAU soit devenue de plus en plus offensive.

Sources: Al-Jazeera, Al-Akhbar