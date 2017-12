Le Conseil général militaire des Brigades alQassam, l’aile militaire de Hamas , a affirmé que « nos armes sont l’honneur de notre nation et la soupape de sécurité de notre peuple et de notre cause. Or, aujourd’hui, malgré toutes les circonstances, la frustration, l’échec, l’humiliation et la faiblesse dans notre nation, nous portons nos armes et nous possédons des cartes de pression et une force militaire que nous avons renforcé au cours de longues années. Nous avons protégé cette force avec nos âmes et notre sang, nous comptons poursuivre dans cette défense jusqu’à la libération d’alQods ».

Le communiqué émanant des dirigeants d’alQassam, prononcé à l’occasion du trentième anniversaire de Hamas, publié sur le site des brigades, souligne : »nous suivons tous les changements politiques qui surgissent autour de nous. Cela dit, nous ne suivons pas les événements avec un oeil négatif, encore moins, nous ne comptons pas rester les bras croisés, dans la ligne d’attente. Au contraire, nous sommes grâce à Dieu, un acteur essentiel et important, dont le monde tient compte. Sans le Dieu Tout-Puissant, sans notre mouvement, sans nos brigades, sans notre force, la cause palestinienne aurait sombré dans les oubliettes, rangé dans les tiroirs de la négligence il y a longtemps ».

Le texte poursuit : « la base de la bataille pourla libération de la Palestine passe par l’unité de la nation et à travers la mobilisation des énergies vers la Palestine, vers alQods. C’est pourquoi, nous allons continuer à travailler pour renforcer ces efforts et ces énergies sous toutes ses formes. Car le dénominateur commun entre nous et chaque arabe ou musulman ou libre dans le monde est l’hostilité envers l’entité sioniste et la libération de la Palestine ».

Et de conclure : »les USA et l’entité sioniste, derrière eux leurs vassaux régionaux, tentent d’accélerer le processus de normalisation et de consacrer alQods en faveur de l’ennemi via le transfert de l’ambassade des États-Unis et à travers leurs solutions arrogantes et insultantes de la question palestinienne sans compter leur tentatives de faire plier à genoux notre peuple, tout cela, en dépit de l’inévitabilité de l’échec de leur projet ».

Source: AlManar + Agences