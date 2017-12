Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Bahram Qassemi a réagi au tweet du ministre bahreïni des Affaires étrangères dans lequel il remet en question le territoire et la souveraineté d’Iran.

M.Qassemi a affirmé : »Vous êtes si inférieur et si petit pour pouvoir vous permetter de lancer des commentaires sur l’Iran qui est le symbole d’une histoire et d’une civilisation ancienne et glorieuse. »

Et de poursuivre : « La terre de l’Iran abrite depuis la nuit des temps, des peuples nobles et cultivés, elle est témoin de l’une des plus incroyables histoires, civilisations, cultures et démocraties du monde et représente l’un des plus indépendants pays de la région. L’Iran est le cauchemar des monarches du Bahreïn qui sont impuissants et qui ne recourent qu’à la répression face aux revendications de la majorité du peuple. Ils commettent des crimes contre leurs gens et ce avec le soutien des pays régionaux ».

Source: ISNA