Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Qassemi, a affirmé que » la décision du président américain Donald Trump de reconnaître alQods comme capitale d’Israël a creusé son isolement » appellant » les européens à ne pas s’impliquer dans les politiques erronnées des USA et de celles de certains de leurs alliés » a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Et de poursuivre : » Cela montre que le monde est en passe d’une grande évolution, les Etats-Unis ne sont plus ce qu’ils étaient dans le passé , à l’époque où ils s’imposaient aisément sur la communnauté internationale. Ce qui s’est produit à l’ONU montre que les États-Unis sont isolés à cause de leur position sur le statut d’alQods. Les responsables américains doivent donc savoir qu’ils ne pourront plus, par cette méthode, imposer leurs points de vue au monde entier ».

En ce qui concerne les allégations des députés américains sur un prétendu désengagement de Téhéran envers l’ accord nucléaire iranien, M.Qassemi a réitéré qu’ »il n’existe qu’un seul arbitre sur cette question et c’est l’Agence internationale de l’énergie atomique ».

« Par divers moyens, les États-Unis ont tenté d’empêcher l’Iran de profiter de l’accord nucléaire. Or, compte tenu des positions des autres signataires et le respect de la partie iranienne envers tous ses engagements, ils se lancent désormais dans des efforts douteux contre cet accord. C’est pourquoi ils ont avancé la question du programme balistique de l’Iran. Sur ce fond, l’Europe doit veiller à ne pas se laisser leurrer par les Américains qui, en prétextant chaque jour un nouveau sujet, cherchent à conduire les pays vers un consensus en leur propre faveur. L’Europe est censée faire preuve de vigilance et ne pas se laisser tromper par les États-Unis, qui prétendent que le programme balistique iranien contredirait la résolution 2231″.

Concernant la prochaine visite du président français, Emmanuel Macro à Téheran, M.Qassemi a déclaré qu’aucune date n’avait encore été fixée pour qu’elle soit reportée » ajoutant que « les Français se laissent influencés par les allégations contre l’Iran ».

Et de poursuivre: « Ces dernières semaines, les responsables français ont tenu des déclarations mal placées auxquelles nous avons bien évidemment répondu. Il existe certes des affinités sur certains points , mais, certaines questions font objet de discorde entre nous. Nous accueillons pourtant et ouvertement tout dialogue. Hormis les questions financières, de nombreux sujets restent à étudier. Notamment, les questions régionales, et donc, nous allons leur rappeler comment l’Iran a lutté contre le terrorisme et à quoi ressemblerait leur situation d’aujourd’hui, sans le rôle important de l’Iran dans la lutte contre le terrorisme ».

Pour ce qui est de la question palestinienne, M.Qassemi a affirmé que « les positions de l’Iran envers la cause palestinienne sont claires », ajoutant que « Téhéran essaiera, en recourant aux moyens conventionnels diplomatiques, de soutenir le peuple palestinien et d’agir contre cette mesure illégale de Trump ».

