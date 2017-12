Le commandant en chef du mouvement Hamas à Gaza, Yahya Sinwar a déclaré lors d’une réunion avec les nobles et les maires de Gaza qu’ « alQods est notre capitale et le symbole de notre révolution. Si alQods tombe, elle entrainera la fin de la cause palestinienne », ajoutant que « le Hamas a , depuis le début de l’année, pris conscience des risques qui pèsent sur le projet national palestinien et l’a placé comme l’une de ses priorités », a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Sinwar a affirmé que « beaucoup d’efforts ont été déployé afin de réaliser la réconciliation , une étape nécessaire dans le combat pour la libération et le retour », appelant « les clans et les nobles de créer un comité chargé de suivre le bon déroulement du processus de réconciliation ».

Il a ajouté que « les factions de la résistance à Gaza se préparent à défendre la ville sainte et à sa libération et de réaliser les buts du peuple palestinien, dont le retour » soulignant que »la résistance est capable en 51 minutes de frapper l’entité comme cette dernière l’a fait en 51 jours « .

M.Sinwar a rappelé que « le commandant de la brigade alQods des gardiens de la révolution islamique iranienne, le major-général Qassem Soleimani est en contact avec les brigades Qassam de Hamas et alQods du Jihad islamique et a assuré que l’Iran se tient aux côtés de la résistance palestinienne, avec toutes ses capacités ».

