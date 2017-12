Des dizaines de milices syriennes ont rejeté l’appel de Moscou à tenir un sommet avec le pouvoir syrien le mois prochain à Sotchi visant à trouver une issue au conflit qui ravage la Syrie.

La Russie et l’Iran –alliés de poids du pouvoir syrien — et la Turquie, soutien de la rébellion, ont proposé vendredi de tenir « un congrès de dialogue national » dans la station balnéaire russe les 29 et 30 janvier.

Cet appel intervient au moment où la balance penche largement en faveur de Damas, qui contrôle désormais 55% du territoire syrien après avoir infligé une série de revers aux rebelles, présents dans quelques poches à travers ce pays morcelé.

« Nous rejetons totalement la tentative de la Russie de contourner le processus de Genève » ont indiqué dans un communiqué 40 groupes rebelles, en référence aux pourparlers de paix tenus à plusieurs reprises à Genève sous l’égide de l’ONU et qui n’ont jamais abouti.

Selon l’AFP, parmi les nombreuses factions signataires figurent l’influent mouvement islamiste takfiriste Ahrar al-Cham et des groupes autrefois armés par Washington, comme les Brigades al-Motassem.

« Depuis le départ, nous disons que tous ceux qui veulent jouer un rôle d’intermédiaire et de garant en Syrie devraient être neutres, justes et honnêtes dans leur soutien à la transition politique », a affirmé à l’AFP Moustapha Sejari, un responsable au sein de Brigades al-Motassem.

« Ce n’est pas le cas de la Russie, qui participe à tuer le peuple syrien », a-t-il ajouté.

Source: Avec AFP