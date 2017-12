Le chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas Ismaïl Haniyeh a révélé ce mardi 26 décembre la proposition que les Etats-Unis ont faite à l’Autorité palestinienne, dans le cadre d’un projet américano-israélien destiné au règlement du conflit israélo-palestinien connu sous l’appellation « La transaction du siècle ».

« Les Etats-Unis ont proposé à l’AP de lui accorder une entité à Abou Dis et d’édifier un pont entre elle et la mosquée d’al-Aqsa où les Palestiniens auraient libre circulation. Il est également question de partager la Cisjordanie en trois entités et d’établir une entité politique dans la bande de Gaza qui puisse avoir quelques privilèges », a-t-il dit lors d’une intervention en présence des maires et des notables de la bande de Gaza.

Selon lui, « des déclarations israéliennes évoquent que la loi israélienne serait imposée en Cisjordanie ».

M. Haniyeh a ajouté que la décision du président américain Donald Trump de reconnaitre la ville sainte de Jérusalem al-Quds comme la capitale de l’entité sioniste est « très dangereuse ».

« Elle constitue une agression flagrante contre le peuple palestinien et la nation arabe et islamique… La décision de Trump a pour objectif de liquider la cause palestinienne », a-t-il averti.

« Il est question d’une patrie alternative, d’une confédération pour les habitants et non de la terre. C’est le principe même de l’implantation… Nous sommes parfaitement conscients de la nature des dangers et lors de ma conversation avec le roi Abdallah (de Jordanie), nous avons parlé de ce sujet et des dangers qui guettent al-Quds et des projets d’implantation et de la patrie alternative », a-t-il aussi révélé.

Le dirigeant du Hamas a mis en garde contre tout atermoiement dans la réconciliation inter palestinienne.

« Il aura des séquelles non seulement pour la bande de Gaza, mais aussi sur le plan de la cause nationale qui nous rassemble », a-t-il expliquée.

Et de poursuivre : « nous devons afficher une position claire et décisive. Aucune lacune n’est permise sur Al-Quds ou sur notre cause palestinienne… la nation interagit au rythme du peuple palestinien. Toute hésitation, régression, renoncement ou manipulation du droit arabe, palestinien et islamique sur Al-Quds aura des répercussions graves sur toute la nation ».

Selon lui, le projet américain fait partie intégrante d’une grande bataille destinée à changer les contours de la région et non seulement la situation palestinienne.

Commentant la décision prise au sein de l’Assemblée générale où 128 pays ont rejeté la décision de Trump de reconnaitre la ville sainte d’al-Quds comme étant la capitale d’Israël, M. Haniyeh y a perçu le signe d’un recul de l’hégémonie américaine dans le monde.

« L’intifada de la libération et de la liberté d’al-Quds commence à bouger. Le peuple palestinien dispose d’un grand atout et peut constituer un levier important », a-t-il souligné.